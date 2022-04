Philips-Aktie schlussendlich -11%: Philips schreibt Nettoverlust im ersten Quartal - Rückruf von Beatmungsgeräten in den USA

GO

Heute im Fokus

Ukraine-Krieg im Ticker: DAX schließt tief im Minus -- Twitter öffnet sich wohl Musk-Übernahmeangebot -- Coca-Cola steigert Umsatz -- Philips, SAP, Tesla im Fokus

Uniper hofft im Rubel-Streit um russisches Gas auf Lösung. Entgegen den Erwartungen: ifo-Index steigt im April. Cellnex äußert Interesse an Funkturmtochter der Deutschen Telekom. Finanzinvestoren CVC und KKR offenbar an Kauf von Toshiba interessiert. BMW stoppt Produktion im Werk Regensburg für mindestens eine Woche. Rheinmetall beantragt offenbar Export von Schützenpanzern in die Ukraine.