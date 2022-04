Ausblick: Befesa vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

GO

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

Heute im Fokus

Ukraine-Krieg im Ticker: DAX tief im Minus -- Twitter wohl nicht mehr so ablehnend gegenüber Musk-Übernahmeangebot -- Tesla, Philips, Valneva, SAP, Rheinmetall, ADLER, Rohstoffaktien im Fokus

BMW stoppt Produktion im Werk Regensburg für mindestens eine Woche. Finanzinvestoren CVC und KKR offenbar an Kauf von Toshiba interessiert. Rheinmetall beantragt offenbar Export von Schützenpanzern in die Ukraine. Credit Suisse will wohl mehrere Top-Manager austauschen. GEA gewinnt früheren BDI-Chef Kempf als Aufsichtsratschef.