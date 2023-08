10 Fakten - Das Wichtigste zum Wochenstart an der Börse

10 vor 9

1. DAX vorbörslich tiefer

Der DAX dürfte mit einem Abschlag in die neue Handelswoche starten. Vorbörsliche Indikationen sehen den deutschen Leitindex rund 0,3 Prozent tiefer.

2. Börsen in Fernost uneinheitlich

In Tokio pendelt der Nikkei um die Nulllinie, zuletzt legte er marginale 0,04 Prozent auf 32.204,83 Punkte zu. Auf dem chinesischen Festland geht es unterdessen abwärts, hier verliert der Shanghai Composite zeitweise 0,80 Prozent auf 3.261,83 Zähler. Der Hang Seng ist unterdessen zwischenzeitlich auf Richtungssuche und verliert zeitweise 0,32 Prozent auf 19.476,43 Punkte.

3. Fielmann-Finanzchef Zeiss künftig auch Aufsichtsratsmitglied

Der langjährige Fielmann-Finanzchef Georg Alexander Zeiss soll künftig noch mehr Macht in der familiengeführten Konzernstruktur erhalten.

Zur Nachricht

4. Adtran Networks senkt Umsatzprognose deutlich

Der Telekomausrüster Adtran Networks hat wegen einer schwachen Nachfrage die 2023er-Ziele gesenkt. Zur Nachricht

5. Aurubis bestätigt nach solidem Gewinn Jahresprognose

Aurubis hat im dritten Geschäftsquartal unter anderem dank deutlich gestiegener Schmelz- und Raffinierlöhne für Konzentrate den Gewinn gesteigert. Zur Nachricht

6. Daimler Truck-Finanzvorstand Goetz starb am Samstag bei einem Unfall

Der Finanzchef des Lkw-Herstellers Daimler Truck, Jochen Goetz, ist tot. Der Manager sei "plötzlich und unerwartet im Alter von 52 Jahren verstorben", teilte der DAX 40-Konzern am Sonntagabend in Leinfelden-Echterdingen mit. Zur Nachricht

7. Scout24 wird optimistischer nach Sprengnetter-Kauf

Der Online-Immobilienmarktplatz Scout24 hebt nach der Übernahme der Sprengnetter-Gruppe seine Jahresprognosen an. Zur Nachricht

8. Siemens Energy rechnet mit 4,5 Milliarden Euro Verlust im Gesamtjahr

Angesichts der neuerlichen Probleme im Windenergiegeschäft rechnet Siemens Energy im laufenden Geschäftsjahr mit einem Nettoverlust von rund 4,5 Milliarden statt wie zuletzt im Mai angekündigt mit einem Fehlbetrag von mindestens gut 800 Millionen Euro. Zur Nachricht

9. Ölpreise kaum verändert - längste Phase mit steigenden Ölpreisen seit Juni 2022

Die Ölpreise haben sich am Montag nach deutlichen Gewinnen in den vergangenen Wochen nur wenig bewegt. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Oktober 86,18 US-Dollar. Das waren sechs Cent weniger als am Freitag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur September-Lieferung fiel ebenfalls um sechs Cent auf 82,76 Dollar.

10. Euro stabilisiert sich bei 1,10 US-Dollar

Der Euro hat am Montag seine deutlichen Kursgewinne vom Freitag vorerst nicht fortgesetzt und sich bei 1,10 US-Dollar stabilisiert. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,0996 Dollar gehandelt und damit etwa auf dem gleichen Niveau wie am Freitagabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Freitagnachmittag auf 1,0946 Dollar festgesetzt.