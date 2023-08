Fielmann-Aktie nachbörslich im Minus: Fielmann-Finanzchef Zeiss künftig auch Aufsichtsratsmitglied

Chef der Familienholding

Der langjährige Fielmann-Finanzchef Georg Alexander Zeiss soll künftig noch mehr Macht in der familiengeführten Konzernstruktur erhalten.

Künftig wird der Manager die Holdinggesellschaft leiten, die die Mehrheitsbeteiligung der Familie Fielmann an der gleichnamigen Unternehmensgruppe kontrolliert, sagte eine Unternehmenssprecherin auf Anfrage der Finanznachrichtenagentur dpa-AFX am Freitag. Zuvor hatte das Magazin "Business Insider" entsprechend berichtet.

Zeiss soll zudem in den Aufsichtsrat des SDAX-Unternehmens einziehen und dort den Platz von Hans-Joachim Oltersdorf einnehmen - dieser verabschiedet sich in den Ruhestand. Geplant ist Zeiss' Wechsel in den Aufsichtsrat für das erste Quartal 2024.

Mitte August soll Steffen Bätjer zunächst zur Fielmann-Gruppe hinzukommen, ehe er zum selben Zeitpunkt die Nachfolge als Finanzchef der Fielmann-Gruppe übernimmt. Bätjer verantwortete in der Vergangenheit beim Parkhaus-Konzern Apcoa die Unternehmensbilanz.

Die Fielmann-Aktie verliert im nachbörslichen Tradegate-Handel am Freitag zeitweise 0,70 Prozent auf 45,38 Euro.

HAMBURG (dpa-AFX)