10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

1. DAX leichter erwartet

Der DAX bewegt sich am Montag vorbörslich auf rotem Terrain.

2. Börsen in Fernost uneins

In Tokio gibt der japanische Leitindex Nikkei 225 gegen 08:00 MESZ um 0,85 Prozent auf 38.037,24 Punkte nach.

Auf dem chinesischen Festland notiert der Shanghai Composite 0,27 Prozent tiefer bei 2.846,75 Einheiten. In Hongkong gewinnt der Hang Seng derweil 0,78 Prozent auf 17.749,68 Indexpunkte.

3. Siemens Healthineers erwirbt Novartis-Sparte für Krebsdiagnose-Chemikalien

Siemens Healthineers übernimmt vom Pharmakonzern Novartis einen Teil des Geschäfts mit radioaktiven Chemikalien für die Krebsdiagnostik. Der deutsche Medizintechnikkonzern wird Novartis dafür mehr als 200 Millionen Euro zahlen. Zur Nachricht

4. Intel hat wohl Interesse von aktivistischem Investor geweckt

Der mit Verlusten kämpfende Halbleiter-Riese Intel ist einem Medienbericht zufolge ins Visier eines aktivistischen Investors geraten. Um sich zu verteidigen, habe das Unternehmen Berater inklusive der Bank Morgan Stanley engagiert, berichtete der US-Nachrichtensender CNBC. Zur Nachricht

5. Vonovia kann Pflegebereich wohl noch im Sommer losschlagen

Deutschlands größter Wohnimmobilienkonzern Vonovia ist laut eines Presseberichts beim Verkauf seines Pflegebereichs kurz vorm Ziel. Eine Verkaufsvereinbarung für die bei der Tochter Deutsche Wohnen angesiedelten Pflegesparte dürfte noch im Sommer erfolgen. Zur Nachricht

6. Discover Airlines: Vier-Tage-Streik bei Lufthansa-Tochter ab Dienstag

Der Ferienflieger Lufthansa Discover wird ab Dienstag bestreikt. Zur Nachricht

7. BVB feiert Sieg gegen Eintracht Frankfurt - Erneut Kritik an Rheinmetall-Deal

Das Bundesligadebüt von Nuri Sahin als Trainer von Borussia Dortmund ist geglückt. Am Samstagabend gewann der BVB zum Saisonauftakt dank einer Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit mit 2:0 (0:0) gegen Eintracht Frankfurt. Zur Nachricht

8. Nestlé-Verwaltungsratspräsident: Neuer Konzernchef "ist keine Übergangslösung"

Der neue Nestlé-Chef Laurent Freixe wird den Konzern unbefristet leiten. "Nein, er ist keine Übergangslösung", sagte der Verwaltungsratspräsident des Konzerns, Paul Bulcke. Zur Nachricht

9. Unilever prüft wohl Verkauf von Hautpflegemarken

Unilever will sich einem Bericht zufolge von seinen Hautpflegemarken Kate Somerville und REN trennen. Zur Nachricht

10. Euro hält sich auf hohem Niveau

Der Kurs des Euro hat sich zum Start in die Woche kaum bewegt. Im frühen Handel kostete ein Euro 1,1180 Dollar und damit in etwa so viel wie am Freitagabend.