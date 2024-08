Asiens Börsen uneinheitlich -- Siemens Healthineers erwirbt Novartis-Sparte für Krebsdiagnose-Chemikalien -- Intel wohl im Visier von aktivistischem Investor

Die Börsen in Asien zeigen sich zum Wochenstart uneins.

In Tokio gibt der japanische Leitindex Nikkei 225 gegen 07:00 MESZ um 0,87 Prozent auf 38.029,45 Punkte nach.

Auf dem chinesischen Festland notiert der Shanghai Composite marginale 0,07 Prozent tiefer bei 2.852,34 Einheiten. In Hongkong gewinnt der Hang Seng derweil 0,82 Prozent auf 17.756,09 Indexpunkte.

Am Montag zeigt sich an den asiatischen Börsen ein gemischtes Bild. Fed-Chef Jerome Powell hat zwar in seiner Rede in Jackson Hole am Freitag, nach Börsenschluss in Asien, wie erhofft Zinssenkungen in Aussicht gestellt, im Laufe der Woche stehen allerdings Daten auf der Agenda, vor deren Veröffentlichung sich die Marktteilnehmer lieber zurückhalten.

