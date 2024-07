Apple-Event

Traditionell lädt Apple jedes Jahr im Herbst zu einer Keynote auf den Apple-Campus ein. Bei dem wichtigen Event werden normalerweise die neue iPhone-Generation sowie weitere Produkt-Updates präsentiert. Diese Neuheiten dürfte Apple-CEO Tim Cook im Jahr 2024 für die Apple-Fans im Gepäck haben.

Jedes Jahr im Herbst, meist Anfang September, veranstaltet Apple seine vielbeachtete Keynote. Im Rahmen des Events präsentiert der iKonzern dabei viele neue Produkte, die meist kurz darauf erhältlich sind. Das Highlight des Herbst-Events ist normalerweise die neue iPhone-Generation, aber auch für weitere Produktlinien dürften Tim Cook und Co. neue, verbesserte Versionen vorstellen - und natürlich hoffen Apple-Fans jedes Jahr auf ein "one more thing".

Vor der Keynote hüllt sich Apple zu den neuen Produkten zwar in Schweigen, die Gerüchteküche brodelt aber dennoch schon Wochen und Monate im Voraus - und ab und an gelangt auch ein Leak an die Öffentlichkeit. So wird auch in diesem Jahr bereits fleißig über eine Reihe neuer Produkte spekuliert, darunter das iPhone 16, neue AirPod-Modelle und die Apple Watch Series 10. Auf die folgenden Neuheiten können sich die Apple-Fans bei der Keynote im Herbst voraussichtlich freuen.

Apple-Flaggschiff: Vier neue iPhone-Modelle voraus

Wie jedes Jahr dürfte Apple auch diesen Herbst wieder die neueste Generation seines iPhones im Gepäck haben. Das neue iPhone 16 wird es dabei voraussichtlich in einer Standard-Variante sowie als iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro und iPhone 16 Pro Max geben.

Das iPhone 16 sowie das iPhone 16 Plus sollen dabei laut "9to5Mac" wohl die gleichen Displaygrößen wie ihre Vorgänger haben, dürften jedoch einen neuen Hardware-Button für die Kamera erhalten, der die Nutzung bei quer gehaltenem Gerät erleichtern soll. Daneben werden auch weitere Verbesserungen der Kamera selbst erwartet. Laut "MacRumors" dürfte außerdem die beim iPhone 15 Pro erstmals eingeführte Aktionstaste - der sogenannte "Action Button" - nun auch bei den Standard-Modellen einziehen. Des Weiteren werden neue Farbvarianten erwartet und die Kameraobjektive auf der Rückseite des Smartphones dürften von einer diagonalen in eine vertikale Ausrichtung wechseln.

Für die neuen Pro-Modelle, das iPhone 16 Pro und iPhone 16 Pro Max, sind ebenfalls einige Verbesserungen geplant. So dürften die Displays laut "9to5Mac" um jeweils 0,2 Zoll auf 6,3 Zoll bzw. 6,9 Zoll anwachsen und wären damit die größten Displays, die Apple je in einem iPhone verbaut hat. Zudem dürften die teureren Smartphones mit einer verbesserten 48-Megapixel-Ultraweitwinkelkamera ausgestattet werden. Diese soll besonders bei schlechten Lichtverhältnissen bessere Fotos schießen und zudem über einen 5-fachen optischen Zoom verfügen. Auch die beiden Pro-Modelle dürften zudem den neuen Hardware-Button für die Kamera erhalten.

Laut "9to5Mac" dürften das iPhone 16 Pro und das iPhone 16 Pro Max mit einem neuen A18 Pro-Chip ausgestattet sein, der genug Leistung für KI-Anwendungen mitbringt. Auch das iPhone 16 und das iPhone 16 Plus dürften laut der Nachrichtenseite einen neuen Prozessor bekommen. Hier ist jedoch unklar, ob es sich dabei ebenfalls um den Chip aus den Pro-Geräten handeln, oder ob es eine abgespeckte Variante geben wird. Da Apple bei seiner WWDC im Juni mit "Apple Intelligence" seine KI-Technologie präsentiert hat, dürften jedoch KI-Funktionen eines der Hauptkaufargumente für die neue iPhone-Generation liefern. Es ist daher zu erwarten, dass auch der Chip der Standard-Varianten diese Funktionen unterstützen wird.

AirPods 4 und AirPods Max 2: USB-C und neue Funktionen

Apple dürfte bei der Keynote auch zwei neue AirPod-Modelle vorstellen - ein günstigeres und ein Highend-Modell. Laut "9to5Macs" soll das Design der neuen AirPods 4 dabei eine Mischung aus AirPods Pro und AirPods 3 sein. Das Ladecase dürfte über UBS-C verfügen - bisher hatte Apple nur Varianten mit Lightning und MagSafe im Angebot. Laut "MacRumors" könnten die neuen AirPods eine Hörgerätefunktion erhalten, die sie als Alternative zu herkömmlichen Hörgeräten nutzbar machen würde. Das teurere Modell der AirPods 4 soll laut der Nachrichtenseite zudem eine aktive Geräuschunterdrückung bieten, die bisher den Pro-Modellen vorbehalten war. Wenn die AirPods 4 verfügbar sind, dürften die AirPods 2 und AirPods 3 laut "9to5Mac"aus dem Apple Store verschwinden.

Daneben werden auch die AirPods Max 2 erwartet. Auch sie sollen von Lightning auf USB-C umgestellt werden. Zudem könnten sie laut "9to5Mac" Features erhalten, die bisher exklusiv den AirPods Pro 2 vorbehalten waren, darunter adaptives Audio, personalisiertes Audio und Conversation Awareness - eine Funktion, durch die Hintergrundgeräusche verringert und Stimmen verstärkt werden.

Apple Watch: Series 10 und Ultra 3 erwartet

Die neuen smarten Armbanduhren von Apple dürften laut "9to5Mac" unter dem Namen Apple Watch Series 10 oder Apple Watch X laufen. Das Gehäuse dürfte wohl dünner ausfallen, das Display wird hingegen wachsen. So werde es die Smartwatch voraussichtlich mit zwei verschiedenen Displaygrößen geben, wobei der Bildschirm der kleineren Uhr in etwa die Größe des aktuell größeren Modells haben dürfte, während sich das Display der größeren Smartwatch der aktuellen Apple Watch Ultra annähern soll. Ein neuer leistungsstärkerer Chip, der zukünftige KI-Funktionen unterstützt, ist laut "9to5Mac" ebenfalls in Planung. Zudem könnten neue Gesundheitssensoren zur Erkennung von Bluthochdruck und Schlafapnoe eingeführt werden. Laut "MacRumors" könnte Apple bei der Keynote auch ein neues Magnetbandsystem für seine Smartwatches vorstellen, das allerdings die Verwendung älterer Bänder unmöglich machen dürfte.

Die Apple Watch Ultra wurde erstmals im Jahr 2022 im Rahmen der Keynote präsentiert und hatte auch 2023 ein Update erhalten. Daher wird erwartet, dass sie auch bei dem Apple-Event 2024 in einer überarbeiteten Version präsentiert wird. Bislang ist allerdings noch kaum etwas über die Apple Watch Ultra 3 bekannt. Es wird spekuliert, dass sie auf jeden Fall mit den neuen Funktionen und Fähigkeiten der Apple Watch Series 10 wird mithalten können - und diese wahrscheinlich noch übertrifft. Ein schnellerer Chip für KI-Anwendungen und neue Gesundheitssensoren dürften auch hier Teil des Updates sein.

Weitere möglich Produktneuheiten im Herbst

Neben neuen iPhones, Apple Watches und AirPods, die nahezu sicher im September vorgestellt werden, gibt es auch Spekulationen, dass Apple noch weitere Neuheiten in petto haben könnte. Hier ist allerdings unklar, ob diese im Rahmen der September-Keynote oder zu einem späteren Zeitpunkt präsentiert werden. Teils hatte Apple nämlich im Oktober noch ein zweites Event mit Neuheiten zu weiteren Produktlinien abgehalten.

Nachdem im Jahr 2023 keine neuen iPads vorgestellt wurden, könnte Apple laut "9to5Mac" dafür 2024 eine umfassende Aktualisierung des gesamten Lineups vornehmen. So könnte das iPad mini mit dem iPad mini 7 das erste Update seit 2021 erhalten. Laut den Gerüchten dürften dabei Display und Prozessor verbessert werden. Dabei bestehe die Möglichkeit, dass auch das iPad mini 7 mit einem M-Chip ausgestattet wird, um die Kompatibilität mit Apple Intelligence zu gewährleisten.

Daneben könnte Tim Cook auch noch das iPad 11 präsentieren, über das bisher aber kaum Details bekannt sind. "9to5Mac" spekuliert, dass auch hier ein neuer, stärkerer Chip integriert wird und es womöglich Verbesserungen für den Apple Pencil geben werde. Ein großes Hardware-Redesign scheine hingegen nicht geplant zu sein.

Daneben könnte Apple laut dem Nachrichtenportal womöglich noch in diesem Jahr auch neue Mac mini, iMac und MacBook Pro-Modelle vorstellen, die einen M4-Chip - also entweder den M4, M4 Pro oder M4 Max - enthalten werden. Diese leistungsstarken Chips waren bisher dem iPad Pro vorbehalten und versprechen eine erhebliche Leistungssteigerung. Nutzer dürfen sich auf schnellere Rechen- und Grafikleistungen freuen, die besonders für professionelle Anwendungen von Vorteil sind. Ein großes Redesign über die neuen Prozessoren hinaus ist laut der Nachrichtenseite allerdings nicht zu erwarten und es könnte auch sein, dass diese neuen Produkte erst im Frühjahr 2025 präsentiert werden.

Spekulationen gibt es laut "9to5Mac" zudem über neue Geräte aus Cupertino für das Smart Home. Hier besagt die Gerüchteküche, dass ein Apple TV 4K mit einem besseren Prozessor sowie ein HomePod mit LCD-Display in Arbeit seien. Allerdings wird bei beiden Geräten wohl keine Kompatibilität mit Apple Intelligence erwartet, sodass sie weiterhin unabhängig von den KI-Funktionen arbeiten werden.

Apple vor einem Herbst voller Innovationen

Die Apple Keynote im Herbst verspricht somit wieder viele aufregende Neuheiten. Neben den neuen iPhones und AirPod-Modellen dürften auch die Apple Watch Series 10 und die Apple Watch Ultra 3 für Aufsehen sorgen. Insgesamt dürfte die Integration von KI-Anwendungen im Mittelpunkt stehen und könnte Apple laut Wedbush-Analyst Dan Ives erneut an die Spitze der Innovationsführer katapultieren.

Redaktion finanzen.net