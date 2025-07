Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Nachmittag nahe Vortagesschluss

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Apple hat am Freitagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Kaum Ausschläge verzeichnete die Apple-Aktie im NASDAQ-Handel und tendierte zuletzt bei 210,02 USD.

Zum Vortag unverändert notierte die Apple-Aktie um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel bei 210,02 USD. Die Apple-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 211,01 USD aus. Das Tagestief markierte die Apple-Aktie bei 209,89 USD. Mit einem Wert von 211,00 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 5.266.490 Apple-Aktien umgesetzt.

Bei 260,09 USD markierte der Titel am 27.12.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 23,84 Prozent Plus fehlen der Apple-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 169,22 USD ab. Der aktuelle Kurs der Apple-Aktie ist somit 19,43 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Apple-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,980 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,03 USD belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 226,19 USD für die Apple-Aktie aus.

Apple gewährte am 01.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 1,65 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Apple noch ein Gewinn pro Aktie von 1,53 USD in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Apple mit einem Umsatz von insgesamt 95,36 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 90,75 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 5,08 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 31.07.2025 terminiert. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 30.07.2026 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Apple-Aktie in Höhe von 7,17 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Apple-Aktie

TSMC-Aktie gesucht: Starkes Ergebniswachstum im zweiten Quartal - KI-Boom hält an

Apple-Aktie im Fokus: Erwartungen vor den Quartalszahlen und Kritik an der Führung

MP Materials-Aktie schießt hoch: Apple und MP Materials kooperieren für nachhaltige Magnetproduktion