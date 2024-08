Workaholic

Gründer und CEO des Tech-Riesen NVIDIA Jensen Huang berichtet vom Stellenwert seiner Arbeit im Alltag. Für den lederjackentragenden Milliardär scheint Zeit die wichtigste Ressource.

Arbeit als Lebensmittelpunkt

Während eine gesunde Work-Life-Balance das Ziel vieler berufstätiger Menschen ist, scheint für NVIDIA-CEO Jensen Huang das Gegenteil zu gelten. Ausgehend von Huangs Aussagen in Interviews, scheint seine Arbeit den größten Teil seines Lebens auszumachen. "Ich arbeite vom Aufwachen bis zum Zubettgehen, und zwar sieben Tage die Woche. Wenn ich nicht arbeite, denke ich an die Arbeit. Und wenn ich arbeite, arbeite ich", zitierte MarketWatch Huang. Für den Milliardär seien selbst Freizeitaktivitäten wie Filmschauen ein Grund, um über die Geschäftswelt nachzudenken. Vom Unterhaltungsprogramm bekomme er wenig mit. Seine Strategie scheint zumindest erfolgsversprechend: Bloombergs Billionaire Index zufolge beläuft sich sein Vermögen im Juni 2024 auf rund 110 Milliarden US-Dollar.

Der frühe Vogel

Sein Tag beginne bereits um vier oder fünf Uhr morgens, meist bleibe er jedoch noch einen Moment liegen, um seine Hunde nicht zu stören. Laut pressfarm startet Huang jeden Morgen mit einem ausgiebigen Sportprogramm. Ob im Fitnessstudio oder ein Lauf an der frischen Luft. Sport sei für den CEO entscheidend für mentale Klarheit und Resilienz. Nach körperlicher Anstrengung folge ein gesundes Frühstück, während er die Aufgaben für den Tag strukturiere. Prioritäten richtig zu setzen, sei die Grundlage einer erfolgreichen Unternehmensstrategie. Anschließend starte er in einen "typischen" 14-Stunden-Arbeitstag, so die Financial Times.

Erfolgsgeheimnis Zeit- & Prioritätenmanagement

In einem Gespräch mit dem Podcast "Acquired" im Jahr 2023 erklärt Huang, dass es wichtig ist, sich nicht durch seinen Kalender bestimmen zu lassen. "Es gibt genügend Zeit", betont er. Es sei entscheidend seine Prioritäten richtig zu setzen, Dinge zu identifizieren - sowohl privat als auch beruflich - und dabei strategisch vorzugehen. "Machen Sie einfach nicht alles", konstatiert Huang. "Setzen Sie Prioritäten in Ihrem Leben. Bringen Sie Opfer. Lassen Sie nicht zu, dass Outlook kontrolliert, was Sie jeden Tag tun."

J. Vogel / Redaktion finanzen.net