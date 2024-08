Unterschiedliche Positionen

Seit dem Launch des Bitcoins 2009 wurden die Kryptowährungen immer wieder stark von politischen Regulationen beeinflusst. Deshalb könnte es für Krypto-Anleger von entscheidender Bedeutung sein, ob Kamala Harris oder Donald Trump die US-Wahl gewinnt.

• Republikaner stellen sich als besonders krypto-freundlich dar

• Große Unklarheit: Wie steht die Demokratische Partei zu Bitcoin & Co.

• Analyst Ng erwartet breite Krypto-Rally nach den US-Wahlen



Einer der wichtigsten Trends in der derzeitigen US-Politik ist die zunehmende Akzeptanz von Kryptowährungen im gesamten politischen Spektrum. Diese Verschiebung ist besonders ausgeprägt, da die US-Präsidentschaftswahlen näher rücken und möglicherweise einen entscheidenden Moment für digitale Währungen im Land markieren.

Trump inszeniert sich als Krypto-Befürworter

Die Republikanische Partei hat sich deutlich in Richtung einer Krypto-Politik bewegt und zeigt sich als krypto-freundlich. Besonders der ehemalige Präsident Donald Trump erweist sich im aktuellen Wahlzyklus als überraschender Befürworter der Cyberdevisen-Branche.

Juan M. Villaverde, ein Krypto- und Zyklusanalyst bei Weiss Ratings, vermutet laut "MarketWatch", dass Trumps "America first"-Ideologie in dem Wunsch zum Ausdruck kommt, die US-Kryptoindustrie florieren zu sehen und die Ächtung, der sie in den letzten Jahren ausgesetzt war, umzukehren. So betonte Trump denn auch mehrfach, dass die USA kryptofreundlicher werden müssten, um dem Abgang vieler wachstumsstärkenden Krypto-Unternehmen ins Ausland ein Ende zu setzen. Er bezeichnete die USA kürzlich sogar schon als "Krypto-Supermacht". Ob es der Ex-Präsident mit seinem Pro-Krypto-Kurs ernst meint - oder ob er lediglich auf Stimmenfang bei US-Krypto-Anhängern geht -, bleibt indes abzuwarten.

Unsicherheit in der Haltung der Demokraten zu Kryptowährungen

Während die republikanische Position zu Kryptowährungen klarer geworden ist, bleibt der Ansatz der Demokratischen Partei weniger eindeutig. US-Vizepräsidentin Kamala Harris, die demokratische Präsidentschaftskandidatin, hat den Wunsch geäußert, die Beziehungen zur Kryptoindustrie "neu zu gestalten" - doch konkrete Maßnahmen formulierte sich noch nicht. Die Wahl von Tim Walz als Harris' Vizepräsidentschaftskandidat trägt angesichts seiner vorsichtigen Haltung gegenüber Kryptowährungen und seiner Fokussierung auf soziale und nicht auf wirtschaftliche Themen zur gegenwärtigen Unsicherheit bei.

Villaverde sieht denn auch eine große Ungewissheit in Bezug auf die Haltung der Demokratischen Partei zu Bitcoin, Ethereum & Co. "Wenn die Demokraten gewinnen, bleibt es natürlich ein Rätsel, wie sie die Kryptowirtschaft angehen. Ich denke, wir sehen Schritte in Richtung eines 'Reset' der Beziehungen, wie Kamala Harris sagte, aber die Tatsache, dass wir keine konkreten Maßnahmen gesehen haben, lässt mich innehalten." Dieser Mangel an Klarheit sei für viele in der Krypto-Community besorgniserregend, da die Zukunft der Krypto-Regulierung in den USA unter einer möglichen demokratischen Regierung ungewiss bleibe. Aus diesem Grund sehen einige Krypto-Anleger einen Wahlsieg Harris eher als Gefahr an.

Krypto-Rally nach der US-Wahl erwartet - es sei denn...

Mit Blick auf die Zukunft sagen Analysten einen erheblichen Anstieg des Kryptowährungsmarktes nach den US-Wahlen im November voraus - unabhängig davon, ob nun Trump oder Harris gewinnen wird. Bruce Ng, ein leitender Kryptoanalyst bei Weiss Ratings, erwartet eine breite Krypto-Rally ab November: "Wahlen räumen in der Regel die spekulative Unsicherheit auf dem Markt aus, so dass wir nach den Wahlen im November eine ernsthafte 'Moonage' [d.h. einen Preisanstieg] erleben werden", zitiert ihn "MarketWatch".

Es gibt jedoch weiterhin potenzielle Fallstricke, insbesondere wenn die Demokraten gewinnen und Gary Gensler weiterhin Chef der SEC bleibt. Dies könne zu kurzfristiger Volatilität an der Kryptofront führen. Trotz dieser Risiken dürften die längerfristigen Aussichten für Kryptowährungen laut Ng aber gut zu sein. Die erwarteten Zinssenkungen der Federal Reserve, die Reifung von Krypto-ETFs und die sich ändernde Einstellung der Generationen - so sind in der Generation Z (meist definiert als Jahrgänge 1995 bis 2010) kryptofreundliche Ansichten besonders oft anzutreffen - deuten alle auf ein anhaltendes Wachstum und eine wachsende Krypto-Akzeptanz in den kommenden Jahren hin.

Bedeutung des Kryptowährungssektors nimmt in den USA zu

Während die US-Wahlen näher rücken, bleibt die Krypto-Community wachsam und ist sich bewusst, dass die politische Landschaft die Zukunft der Branche maßgeblich beeinflussen könnte. Die schiere Anzahl der Amerikaner, die in Kryptowährungen investiert sind - schätzungsweise 50 Millionen - unterstreicht deren Bedeutung als wichtige Wählergruppe. "Ob aus politischer Opportunität oder aus echtem Glauben an das Potenzial der Technologie, beide Parteien werden sich wahrscheinlich direkter mit Kryptowährungen befassen müssen, da sie weiterhin ein zentraler Bestandteil des globalen Finanzökosystems werden", schreibt Jurica Dujmovic auf "MarketWatch". Unabhängig vom Wahlausgang werde die Zeit nach den Wahlen eine Zeit des Wandels für den Kryptomarkt sein, mit Chancen und Herausforderungen am Horizont.

Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.