Einkaufsmanagerindizes

Der Euro hat sich am Donnerstag im US-Handel über der Marke von 1,11 US-Dollar gehalten.

Werte in diesem Artikel

Zuletzt kostete die Gemeinschaftswährung Euro 1,1110 Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,1135 (Mittwoch: 1,1116) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8980 (0,8996) Euro.

Wer­bung

EUR/CNY und andere Devisen mit Hebel via CFD handeln (long und short) Handeln Sie Währungspaare wie EUR/CNY mit Hebel bei Plus500 und partizipieren Sie an steigenden wie fallenden Notierungen. Plus500: Beachten Sie bitte die Hinweise5 zu dieser Werbung. Jetzt informieren 5

Marktbeobachtern sprachen von einer Gegenbewegung. Zuvor war der Euro vier Handelstage in Folge gestiegen und hatte am Mittwochabend bei 1,1174 Dollar den höchsten Stand seit Juli 2023 erreicht. Die Aussicht auf sinkende Zinsen in den USA hatte den Dollar zu allen anderen wichtigen Währungen belastet und auch dem Euro im Gegenzug Auftrieb verliehen.

Zuletzt haben die Spekulationen auf Zinssenkungen durch die Notenbank Fed allerdings einen leichten Dämpfer bekommen. US-Konjunkturdaten waren am Nachmittag schwächer als erwartet ausgefallen. Die von S&P Global ermittelte Stimmung der Einkaufsmanager im Bereich Dienstleistungen ging im August überraschend zurück.

/edh/jkr/he

NEW YORK (dpa-AFX)