Der Kurs der ältesten und bekanntesten Kryptowährung stieg am Freitag auf der Handelsplattform Bitfinex zeitweise um rund ein Prozent auf etwa 61.300 US-Dollar. Bei "CoinMarketCap" liegt das Tageshoch der Cyberdevise gar bei gut 61.400 US-Dollar. Zuletzt geriet der Bitcoinkurs jedoch wieder unter Druck und wies bei "CoinMarketCap" ein Minus von 0,7 Prozent auf 60.795 US-Dollar aus.

Am Markt wird erwartet, dass Fed-Chef Jerome Powell in seiner heutigen Rede den Beginn des Zinssenkungszyklus bei der nächsten Notenbanksitzung Mitte September signalisiert. Für als riskant geltende Investments wie Kryptowährungen wäre das eine gute Nachrichten, weil dadurch die Attraktivität von festverzinslichen Anlagen sinkt.

Wer­bung

Aus charttechnischer Sicht ist der Kurs des Bitcoin zuletzt mehrfach an dem wichtigen Widerstand abgeprallt, den auf mittlere Sicht die 50-Tage-Durchschnittslinie bildet. Analysten der Kryptobörse Kraken glauben laut "Cointelegraph", dass sich der Bitcoin nachhaltig über der Marke von 62.000 US-Dollar etablieren muss, um einen weiteren Kursrutsch zu vermeiden. Momentan bewegt sich die größte Kryptowährung jedoch noch unter dieser Schwelle. Sollte sich das nicht ändern, dürfte der Bitcoin laut den Experten bis auf 49.000 US-Dollar nach unten rauschen. Die momentane Preisbewegung der Digitalwährung deute dabei "eher auf ein Korrekturmuster als auf eine starke bullische Trendwende" hin, zitiert das Krypto-Portal aus der Kraken-Analyse. Sollte es dem Bitcoin nicht gelingen, den Widerstand bei 62.000 US-Dollar zu überwinden, könnte das eine "tiefere Korrektur" einläuten.

Zu einem ähnlichen Schluss kommt auch der Krypto-Trader Profit Blue - er sieht aber auch eine Chance für ein frisches Allzeithoch. "Wenn Bitcoin von hier aus die 62.000-Dollar-Marke überschreitet, wird er wahrscheinlich ein neues Allzeithoch anpeilen. Wenn nicht, fällt er wieder unter 50.000 Dollar", schrieb er auf der Kurznachrichtenplattform X.

If Bitcoin breaks above $62k with strength from here it is likely going to target a new all time high.

If not, it's falling back below $50k again..