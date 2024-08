Prognosen

Im Rahmen des weiterhin anhaltenden KI-Booms setzen Experten weiterhin auf NVIDIA und raten zum Kauf der Aktie im Vorfeld der anstehenden Bilanzvorlage Mitte der Woche. Doch wie sieht es bei anderen großen KI-Aktien wie Baidu, AMD & Co. aus? Das erwarten Analysten.

• Analysten empfehlen Kauf der NVIDIA-Aktie

• Auch bei AMD erhebliches Wachstumspotenzial

• Baidu & Co. schwächeln

Das Thema künstliche Intelligenz ist an den Börsen weltweit nach wie vor äußerst präsent und insbesondere der Chipgigant NVIDIA steht weit oben im Anlegerinteresse.

Analysten raten zum Kauf der NVIDIA-Aktie

Mit Blick auf die bevorstehende Bilanzvorlage diesen Mittwoch äußerten sich die Analysten von Evercore ISI jüngst erneut zu dem KI-Profiteur aus Kalifornien. Sie raten Anlegern, sich nicht von möglichen Verzögerungen bei der Veröffentlichung des Blackwell-Systems abschrecken zu lassen, die Sorgen seien "übertrieben", zitiert Investing.com. Vielmehr sollten Interessierte noch vor der Zahlenvorlage zugreifen und die NVIDIA-Aktie kaufen. Zwar könnten negative Ankündigungen kurzfristige Kursrückgänge von fünf bis zehn Prozent bedeuten, schätzen die Evercore-Analysten mit Blick auf frühere Verzögerungen und Produktunterbrechungen, allerdings habe NVIDIA stets eine starke Widerstandsfähigkeit bei der schnellen Entwicklung alternativer Lösungen gezeigt. "Darüber hinaus glauben wir, dass die Nachfrage, sollte es zu einer Verzögerung kommen, so stark ist, insbesondere bei CSPs (Cloud Service Providers) und Unternehmen der Stufe 2 und 3, dass Hopper-Lösungen der aktuellen Generation gekauft würden, selbst wenn Blackwell vorangetrieben würde."

Generell sei die Nachfrage nach den Systemen des US-Chipkonzerns weiterhin stark, weshalb sich die Analysten überaus zuversichtlich zeigten, dass NVIDIA auch in Zukunft weiter wachsen werde. Die Experten von Evercore sehen das Papier daher weiterhin als "Top-Wahl für den tektonischen Wandel in der Computertechnik" an, zitiert Investing.com weiter. Im Rahmen der optimistischen Prognose hoben sie so auch ihr Kursziel von zuvor 145 auf nun 150 US-Dollar an - ein Aufwärtspotenzial von rund 16 Prozent gegenüber dem letzten Schlusskurs (Stand: 23. August 2024). An der NASDAQ kostet der NVIDIA-Anteilsschein derzeit 129,37 US-Dollar, seit Jahresstart hat sich das Papier um etwa 161 Prozent verteuert. Von insgesamt 35 auf TipRanks erfassten Analystenstimmen raten aktuell 32 zum Kauf, während drei Experten empfehlen, die NVIDIA-Aktie zu halten. Das durchschnittliche Kursziel liegt dort bei 149,89 US-Dollar. Im vorbörslichen Montagshandel ging es für das Papier zuletzt noch leicht um 0,66 Prozent nach oben auf 130,22 US-Dollar.

Wachstumspotenzial bei AMD-Aktie

Neben NVIDIA setzen Analysten auch auf AMD. Auch hier sehen sie weiteres Wachstumspotenzial in den kommenden Jahren, weshalb die Analysten von Edward Jones dem US-Halbleiterkonzern zuletzt ebenfalls ein Kaufrating verpassten. Im Fokus stehe insbesondere die starke Nachfrage nach der Rechenzentrumsinfrastruktur, die "dazu beitragen sollte, den Verkauf dieser wichtigen Produkte [GPUs und CPUs, Anm. d. Red.] ankurbeln dürfte", zitiert Investing.com. Ein weiterer relevanter Treiber sei den Edward Jones-Analysten zufolge die vielversprechende Übernahme von Xilinx: "Während die Übernahme von Xilinx AMDs Geschäft um neue programmierbare Chipprodukte und Endmärkte erweitert, glauben wir, dass sich das Unternehmen noch in der Anfangsphase des Cross-Sellings und der Integration von Xilinx- und AMD-Produkten befindet", erklärte das Unternehmen. An der NASDAQ kostet eine AMD-Aktie aktuell 154,98 US-Dollar (Stand: Schlusskurs vom 23. August), seit Jahresstart ist es bereits um rund fünf Prozent nach oben gegangen. Auf TipRanks raten 28 von insgesamt 34 Analysten den Titel zu kaufen, sechs setzen derweil auf "Halten". Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 190,90 US-Dollar und damit etwa 23 Prozent über dem aktuellen Niveau.

So steht es um Aktien von Apple, Baidu & Co.

Weniger optimistisch äußerten sich die Analysten jüngst zu Baidu. Nach der jüngsten Ergebnisvorlage haben die Analysten von Bernstein das Papier von Outperform auf Market Perform herabgestuft und auch ihr Kursziel von 130 auf 97 US-Dollar reduziert. Derzeit kosten die an der NASDAQ notierten ADRs des chinesischen Suchmaschinenunternehmens 85,70 US-Dollar (Stand: Schlusskurs vom 23. August). Im vorbörslichen Geschäft am Montag geht es leicht um 0,15 Prozent nach oben auf 85,83 US-Dollar. Seit Beginn des Jahres mussten die Papiere bereits fast 28 Prozent an Wert einbüßen. "Wir erwarten mehr Störungen der kurzfristigen Suchergebnisse und begrenzte Anzeichen von Erfolg in den nächsten Quartalen (die es den Anlegern ermöglicht hätten, längerfristig zu blicken", zitiert Investing.com die Bernstein-Analysten. Und weiter: "AI Cloud und Robotaxi sind positiv, aber ohne eine Erholung der Suche erwarten wir, dass die Aktien unter Druck bleiben werden". Das durchschnittliche Kursziel auf TipRanks liegt jedoch weiterhin bei 133,40 US-Dollar und damit fast 56 Prozent über dem aktuellen Kursniveau. Neun der zehn bewertenden Analysten raten zum Kauf, lediglich einer zum Halten der Aktien.

Und auch zu Apple äußerten sich die Analysten zuletzt eher verhalten. MoffettNathanson zufolge sei der iKonzern zwar "bereit, im KI-Bereich zu gewinnen", das Potenzial hier sei jedoch bereits eingepreist. In diesem Zuge vergaben die Experten für die Apple-Aktie ein "Neutral"-Rating und ein Kursziel von 211 US-Dollar - knapp sieben Prozent unter dem letzten NASDAQ-Schlusskurs bei 226,84 US-Dollar (Stand: 23. August). Bei TipRanks liegt das durchschnittliche Kursziel unterdessen bei 247,43 US-Dollar, was einem Aufwärtspotenzial von mehr als neun Prozent gleichkommen würde. Von 34 Analysten, die eine Bewertung abgaben, raten 24 zum Kauf, während neun empfehlen, die Aktie zu halten. Ein Analyst spricht sich für den Verkauf des Anteilsscheins aus. Am Montag zeigen sich die Papiere im vorbörslichen Handel dennoch stabil - und tendieren auf ihrem Freitagsschlusskurs bei 226,85 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net