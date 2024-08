Krypto-Marktbericht

Bitcoin über 64.000-Dollar-Marke: Wie sich die Kryptokurse am Vormittag entwickeln

24.08.24 09:48 Uhr

Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Samstagvormittag um die Kurse der Digitalwährungen

Bitcoin erhöhte sich um 09:41 um 0,38 Prozent auf 64.276,35 US-Dollar, nachdem er am Vortag bei 64.033,19 US-Dollar gelegen hatte. Derweil geht es für den Bitcoin Cash-Kurs bergab. Bitcoin Cash sinkt -1,14 Prozent auf 361,00 US-Dollar, nach 365,17 US-Dollar am Vortag. Daneben wertet Ethereum um 09:40 ab. Es geht -0,04 Prozent auf 2.759,30 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 2.760,32 US-Dollar stand. Daneben wertet Litecoin um 09:41 auf. Es geht 0,39 Prozent auf 66,44 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 66,18 US-Dollar stand. Zudem bewegt sich Ripple seitwärts. Um 09:41 wurde ein Kurs von 0,6106 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Ripple-Kurs bei 0,6110 US-Dollar. Zeitgleich kommt der Cardano-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,3912 US-Dollar am Vortag, tendiert Cardano um 09:40 bei 0,3893 US-Dollar. In der Zwischenzeit muss Monero Verluste verbuchen. Um 09:41 fällt der Monero-Kurs um -0,47 Prozent auf 172,31 US-Dollar. Am Vortag standen noch 173,13 US-Dollar an der Tafel. Zeitgleich kommt der IOTA-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1464 US-Dollar am Vortag, tendiert IOTA um 09:40 bei 0,1456 US-Dollar. In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Verge kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0043 US-Dollar lag, wird der Verge-Kurs um 09:40 auf 0,0044 US-Dollar beziffert. Zudem bewegt sich Stellar seitwärts. Um 09:40 wurde ein Kurs von 0,1012 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Stellar-Kurs bei 0,1018 US-Dollar. In der Zwischenzeitlich lassen sich bei NEM kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0211 US-Dollar lag, wird der NEM-Kurs um 09:40 auf 0,0211 US-Dollar beziffert. Daneben präsentiert sich Dash mit einem Abschlag. Um 09:41 notiert der Dash-Kurs -0,96 Prozent schwächer bei 26,76 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 27,02 US-Dollar. Währenddessen kommt der NEO-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:40 werden 11,00 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht. Redaktion finanzen.net

Bildquellen: r.classen / Shutterstock.com