CEO vergrößert Anteil

Mit einem Kurssprung reagieren Anteilsscheine des Elektroautobauers Xpeng am Montag auf eine Kaufnachricht aus der Führungsebene.

• Xpeng-Aktien ziehen an

• CEO kauft Aktien und verspricht weitere Aufstockung

• Anlegervertrauen im Blick



Im Handel an der Börse in Hongkong ging es für die Xpeng-Aktie am Montag 7,18 Prozent auf 29,10 HKD nach oben. Auch im vorbörslichen NYSE-Handel legt der Anteilsschein zeitweise 6,99 Prozent auf 7,50 US-Dollar zu. Damit reduziert der Titel seine Jahresverluste etwas, steht seit Januar aber immer noch rund 50 Prozent im Minus.

Xpeng-Chef kauft Aktien

Hintergrund der Kurserholung ist die Nachricht, dass der Xpeng-CEO He Xiaopeng seine Beteiligung am eigenen Unternehmen ausgebaut hat und sowohl an der Börse in Hongkong als auch am US-Aktienmarkt Xpeng-Aktien erworben hat.

Wie aus einer Ankündigung der Börse in Hongkong hervor geht, hat He Xiaopeng zwischen dem 21. und dem 23. August 2024 insgesamt eine Million Stammaktien der Klasse A des Unternehmens zu einem Durchschnittspreis von 27,13 HKD pro Anteilsschein erworben. Darüber hinaus deckte sich der Firmenchef über Galaxy Dynasty Limited auch mit 1.419.922 American Depositary Shares (ADSs) von Xpeng ein, hier zahlte der Top-Manager einen Durchschnittspreis von 7,02 US-Dollar pro ADS.

Zudem ließ er die Märkte wissen, dass er vorhabe, seinen Anteil am Unternehmen, der sich nunmehr auf 18,8 Prozent beläuft, weiter zu erhöhen.

Anlegervertrauen im Blick

Angesichts der desaströsen Kursentwicklung von Xpeng will der CEO des Unternehmens mit seinen Kauftransaktionen offenbar verloren gegangenes Anlegervertrauen wiederherstellen. Der Vorstand von Xpeng zeigte sich überzeugt, dass die Aktienkäufe sein Vertrauen in die Aussichten und das Wachstumspotenzial des Unternehmens und sein langfristiges Engagement für Xpeng demonstrieren, hieß es in der Ankündigung weiter.

Zuletzt hatte der Tesla-Konkurrent durchwachsene Quartalszahlen präsentiert: Zwar konnte der Verlust reduziert werden, auf Umsatzseite blieb der Elektroautobauer aber unter den Markterwartungen, was der Aktie einen zusätzlichen Dämpfer verpasst hatte.

Noch in diesem Monat will Xpeng das erste Modell seiner Mona-Reihe, den M03, auf den Markt bringen. Damit strebt der Autobauer den Einstieg in den Massenmarkt an, da das Fahrzeug mit einem Preis von rund 19.000 US-Dollar das bislang günstigste Fahrzeug von Xpeng sein wird.



