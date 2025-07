Freundlicher Handel in New York: NASDAQ Composite zum Start auf grünem Terrain

Index-Bewegung

Der NASDAQ Composite hält am Dienstagmorgen an seiner Gewinnserie vom Vortag fest.

Um 15:57 Uhr geht es im NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 0,64 Prozent nach oben auf 20.771,94 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,884 Prozent auf 20.822,76 Punkte an der Kurstafel, nach 20.640,33 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte heute sein Tageshoch bei 20.836,04 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 20.764,90 Punkten lag.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.06.2025, wurde der NASDAQ Composite mit 19.406,83 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 15.04.2025, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 16.823,17 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 15.07.2024, stand der NASDAQ Composite noch bei 18.472,57 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 7,73 Prozent nach oben. Der NASDAQ Composite verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 20.836,04 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 14.784,03 Punkten.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Red Robin Gourmet Burgers (+ 9,59 Prozent auf 6,17 USD), Baiducom (+ 7,39 Prozent auf 92,22 USD), AngioDynamics (+ 4,88 Prozent auf 10,10 USD), NVIDIA (+ 4,27 Prozent auf 171,07 USD) und Monolithic Power Systems (+ 4,14 Prozent auf 751,00 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite hingegen Nissan Motor (-10,10 Prozent auf 2,20 USD), Amtech Systems (-3,53 Prozent auf 4,64 USD), Donegal Group B (-2,74 Prozent auf 16,35 USD), TransAct Technologies (-2,15 Prozent auf 3,64 USD) und Northern Trust (-1,81 Prozent auf 124,28 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NASDAQ 13.311.926 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,428 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Mitglieder

Unter den NASDAQ Composite-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Integra LifeSciences-Aktie mit 5,45 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Alliance Resource Partners LP-Anleger werden 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 10,28 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.net