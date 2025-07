NVIDIA Aktie News: Dow Jones Aktie NVIDIA gewinnt am Nachmittag an Boden

Kurs der NVIDIA

Die Aktie von NVIDIA zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von NVIDIA zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 3,5 Prozent auf 169,88 USD.

Werte in diesem Artikel

Um 15:53 Uhr sprang die NVIDIA-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 3,5 Prozent auf 169,88 USD zu. Der Kurs der NVIDIA-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 172,25 USD zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 171,15 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 15.681.011 NVIDIA-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 15.07.2025 auf bis zu 172,25 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,40 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 86,63 USD. Der aktuelle Kurs der NVIDIA-Aktie ist somit 49,01 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,030 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,039 USD. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 170,00 USD je NVIDIA-Aktie an.

NVIDIA gewährte am 28.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.04.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,76 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,60 USD erwirtschaftet worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 69,18 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 44,06 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 26,04 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird für den 27.08.2025 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2027 rechnen Experten am 26.08.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass NVIDIA einen Gewinn von 4,32 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NVIDIA-Aktie

NVIDIA-Herausforderer Groq greift an: Neues Europa-Rechenzentrum und Milliardenbewertung im Fokus

AMD-Aktie zieht NVIDIA davon - aber ist der Höhenflug gerechtfertigt?

Börsenthron umkämpft: Kann die Amazon-Aktie Microsoft und NVIDIA überholen?