10 Fakten - Das Wichtigste zum Wochenstart an der Börse

Der DAX wir voraussichtlich mit leichten Verlusten in den Handel starten. Die Vorgaben von den US-Börsen sind wenig kraftvoll, dort hatten die Märkte am Freitag nahezu unverändert geschlossen.

2. Börsen in Fernost uneinheitlich

Der japanische Leitindex Nikkei legt zum Wochenstart zu und zeigt sich gegen 07:37 MEZ 0,46 Prozent fester bei 30.156,03 Punkten. Auf dem chinesischen Festland sind die Anleger unterdessen weniger gut gelaunt, der Shanghai Composite verliert 1,10 Prozent auf 3.655,34 Zähler. Auch in Hongkong dominieren die Bären, der Hang Seng in Hongkong verliert 0,48 Prozent auf 30.497,02 Zähler.

3. Dividende bei Conti soll ausfallen - Verlust im Corona-Jahr 2020

Wegen der schwierigen Geschäftslage sollen die Aktionäre von Continental für das Corona-Jahr 2020 keine Dividende erhalten. Zur Nachricht

4. Bolsonaro nominiert Ex-General als Chef von Ölriesen Petrobras

Nach Kritik an der Preispolitik des Ölkonzerns Petrobras will Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro die Spitze des halbstaatlichen Unternehmens neu besetzen. Zur Nachricht

5. BioNTech-Gründer: Impfstoff-Dosis für 15 bis 30 Euro angeboten - Vakzin könnte vor Infektionen schützen

Die Hersteller BioNTech und Pfizer haben ihren Impfstoff nach Angaben des Biontech-Gründers Ugur Sahin im Sommer 2020 allen Industriestaaten zu einem Preis zwischen 30 und 15 Euro angeboten. Zur Nachricht

6. Spahn zu AstraZeneca: Spätere Nachimpfung mit anderem Mittel möglich - Impfstoff wirksamer bei größerem Dosen-Abstand

Nach einer Immunisierung mit dem AstraZeneca-Impfstoff ist laut Bundesgesundheitsminister Jens Spahn zu einem späteren Zeitpunkt eine Nachimpfung mit einem anderen Wirkstoff denkbar. Zur Nachricht

7. VW-Betriebsrat: Fehlende Batteriezellen bremsen Golf-Produktion

Nicht nur fehlende Elektronik-Chips, auch knappe Batteriezellen bremsen nach Angaben des VW-Betriebsrates die Produktion der Hybrid-Modelle des neuen Golf 8. Zur Nachricht

8. Porsche verschärft Sparprogramm

Der Sportwagenbauer Porsche erweitert sein Sparprogramm und will so weitere Kostensenkungen und Erträge in Milliardenhöhe erzielen. Zur Nachricht

9. Ölpreise legen moderat zu

Die Ölpreise sind am Montag mit Aufschlägen in die neue Woche gestartet. Starke Impulse gab es zunächst nicht. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 63,02 Dollar. Das waren 88 Cent mehr als am Freitag.

10. Euro kaum verändert

Der Euro hat sich zu Wochenbeginn vor wichtigen Konjunkturdaten aus Deutschland wenig bewegt. Am Montagmorgen kostete die Gemeinschaftswährung Euro 1,2120 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Freitagabend.

