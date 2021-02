Werbung

Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich am Montag vorbörslich tiefer. So eröffnete der DAX hatte noch am Freitag 0,77 Prozent fester bei 13.993,23 Punkten geschlossen. Auch der TecDAX legte leicht zu um 0,23 Prozent auf 3.519,47 Punkte. Nach dem Indexrekord bei 14.169 Punkten fehlten am deutschen Aktienmarkt Anschlusskäufe. Der fehlende Schwung machte sich in Stagnation bemerkbar. Auch die Vorgaben von den US-Börsen sind wenig kraftvoll, dort hatten die Märkte am Freitag nahezu unverändert geschlossen. Börsianer sehen den Markt im Spannungsfeld zwischen steigenden Zinsen und Optimismus angesichts der aufgehellten Corona-Lage. Positiv könnte die Meldung vom Wochenende aufgenommen werden, nach der der Impfstoff von BioNTech und Pfizer auch vor einer Infektion mit dem Corona-Erreger schützen könnte. Bislang gab es nur Erkenntnisse, inwiefern das Mittel vor Erkrankungen schützt. Laut Angaben des israelischen Gesundheitsministeriums verhindert das Mittel nach der zweiten Impfung zu rund 99 Prozent schwere Krankheitsverläufe oder Todesfälle. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Am Freitag zogen die europäischen Börsen an. Der EuroSTOXX 50 startete mit einem kleinen Gewinn und baute diesen anschließend noch aus. Aus dem Handel ging er 1,03 Prozent fester bei 3.718,78 Punkten. Im Blick stand zunächst der kleine Verfallstermin an den Terminbörsen. Am Mittag verfielen die Februar-Optionen auf den EuroSTOXX 50 und auf den DAX. Übergeordnet blieb aber der Rentenmarkt das Thema. "Die steigenden Zinsen bleiben das Thema der Stunde an den Börsen", erklärte zudem Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. Nachdem es von den Anlegern lange ignoriert worden sei, zögen dadurch jetzt doch "düstere Wolken am zuvor so blauen Börsenhimmel" auf. "Die Stimmung am Aktienmarkt ist bisher noch nicht gekippt, aber Sorgen und Nervosität nehmen spürbar zu." Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





An der Wall Street tendierten die US-Börsen vor dem Wochenende relativ richtungslos. Der Dow Jones zeigte sich vor dem Wochenende relativ lethargisch und schloss mit 31.494,32 Zählern praktiach unverändert. Der NASDAQ Composite legte um 0,07 Prozent auf 13.874,46 Punkte zu. In den vergangenen Tagen hatten Sorgen über das Tempo der wirtschaftlichen Erholung, die hohe Bewertung von Technologieaktien und steigende Anleihe-Renditen die Stimmung etwas belastet. Die Blicke der Anleger richteten sich daher weiter auf die Anleihemärkte mit am Freitag erneut anziehenden Renditen. Mit höheren Renditen gewinnen Anleihen an Attraktivität und liefern eine Alternative zu risikoreicheren Aktien. Zudem erschwert die damit verbundene Inflationsgefahr die Fortsetzung der lockeren Geldpolitik . "Ein Haupttreiber für die Aktienmärkte in den vergangenen Monaten war ein Mangel an Wettbewerb", bemerkte Kiran Ganesh dazu, Stratege bei UBS Global Wealth Management. Das Aktivitätswachstum der US-Wirtschaft hat sich im Februar indessen leicht beschleunigt. Der von IHS Markit erhobene Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - verbesserte sich etwas gegenüber dem Vormonat. In Europa hatten teils sehr gut ausgefallene Einkaufsmanagerdaten für einen leichten Impuls nach oben gesorgt. Die Verkäufe bestehender Häuser sind indessen entgegen den Erwartungen gestiegen. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken