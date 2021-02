Sanofi und GSK starten Phase-2-Studie für Corona-Impfstoff

Wie Sanofi mitteilte, beginnen die Konzerne eine Phase-2-Studie mit 720 Probanden. In einer vorherigen Studie hatten sich die Ergebnisse für die Immunantwort bei älteren Erwachsenen als nicht ausreichend erwiesen.

In der neuen Studie werde geprüft, ob eine veränderte Antigen-Formel in der Lage sein wird, eine optimale Immunantwort hervorzurufen, auch bei älteren Erwachsenen. Eine vorherige Studie der Phase 1/2 hatte im Dezember eine niedrigere Immunantwort in dieser Altersgruppe gezeigt, wahrscheinlich aufgrund einer nicht ausreichenden Antigen-Konzentration.

Wenn die Ergebnisse der Phase-2-Studie positiv ausfallen, wollen die Konzerne im zweiten Quartal eine Phase-3-Studie durchführen, teilte Sanofi weiter mit. Ein Zulassungsantrag könnte dann im zweiten Halbjahr 2021 erfolgen, verfügbar könnte der Impfstoff dann im vierten Quartal sein.

Sanofi hat außerdem die Entwicklung zur Bekämpfung neuer Varianten des Sars-Cov-2-Coronavirus begonnen.

"Wir sind zuversichtlich, dass unser Impfstoffkandidat ein starkes Potenzial hat, und die jüngsten präklinischen Daten sind ermutigend", so Sanofi. "Diese neue Phase-2-Studie wird uns in die Lage versetzen, die endgültige Impfstoffformel für Erwachsene aller Altersgruppen zu identifizieren."

February 22, 2021

