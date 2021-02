Xos: Kommt der nächste Tesla-Konkurrent per SPAC an die Börse?

Aktien in diesem Artikel Tesla 649,00 EUR

• Xos Trucks strebt an die Börse• Tesla-Konkurrent verhandelt mit einem SPAC• Gespräche könnten noch scheitern

Angesichts der Klimadebatte richtet sich das öffentliche Interesse auch auf alternative Antriebe. Diesen Schwung will nun anscheinend auch Xos nutzen und sich aufs Börsenparkett wagen. Der in Kalifornien ansässige Tesla-Konkurrent, der bis 2019 noch unter dem Namen Thor firmierte, baut E-Trucks, die Diesel-Lieferfahrzeuge auf den Straßen ersetzen sollen. Zu seinen Kunden gehört u.a. auch der US-Paketriese UPS.

Börsengang per SPAC

Wie "Reuters" berichtet, will Xos beim Sprung an die Börse dem Beispiel zahlreicher anderer Unternehmen - wie etwa dem anderen Tesla-Konkurrenten Nikola - folgen und eine Hintertür nutzen, um schnell an die Börse zu kommen. So habe man aus informierten Kreisen erfahren, dass sich Xos in Fusions-Verhandlungen mit dem Akquisitionszweckunternehmen NextGen Acquisition Corp befinde. Dabei könnte Xos mit rund 2 Milliarden Dollar bewertet werden.

Um dieses Geschäft zu stemmen, befinde sich NextGen bereits in Gesprächen mit Investoren bezüglich einer Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts (Private Investment in Public Equity). Bei solchen PIPE-Transaktionen wendet sich eine Gesellschaft direkt an einen beschränkten Kreis von Investoren.

Sollten die Gespräche erfolgreich verlaufen, so könnte laut "Reuters" bereits diesen Monat eine Vereinbarung zustande kommen. Allerdings sei es auch möglich, dass die Verhandlungen noch scheitern und es zu keinem Deal kommt. Offiziell hätten sowohl Xos als auch NextGen eine Stellungnahme verweigert.

Was ist ein SPAC?

NextGen ist eine sogenannte "Special Purpose Acquisition Company" (SPAC), was sich mit Akquisitionszweckunternehmen oder Mantelgesellschaften übersetzen lässt. Sie ist also lediglich eine leere, aber börsennotierte Unternehmenshülle, deren Organisatoren Geld bei Investoren einsammeln, um damit ein anderes vielversprechendes Unternehmen aufzukaufen, das dann mit dem SPAC verschmolzen und auf diesem Weg - quasi über eine Abkürzung - an die Börse gebracht wird.

Für Xos hätte dies den Vorteil, dass der Börsengang deutlich unkomplizierter als bei einem traditionellen IPO (Initial Public Offering) wäre. Denn zum einem muss sich Xos nicht selbst auf die Suche nach Investoren begeben, zum anderen entfällt der langwierige Genehmigungsprozess der US-Börsenaufsicht SEC.

