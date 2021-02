Facebook-Aktie verliert: Seite von Myanmars Militär entfernt - Australien eskaliert Konflikt

Werbung

Heute im Fokus

DAX unter Druck -- Dow leichter -- Conti ohne Dividende -- ifo-Index steigt unerwartet -- BioNTech-Vakzin könnte vor Infektionen schützen -- adidas plant Dividende -- Sanofi, Varta, Porsche im Fokus

BGH-Richter sehen hohe Hürden für Diesel-Klagen gegen VW-Töchter. CEWE will Anleger an gestiegenen Gewinnen beteiligen. Goodyear will Cooper übernehmen. Uniper und BayWa schließen Partnerschaft bei LNG-Tankstellen. Rapper Jay-Z and LVMH lassen bei Champagner-JV die Korken knallen. Daten: 94 Prozent weniger Klinikaufenthalte nach erster Impfdosis.