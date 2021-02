Regeneron und Sanofi erhalten erweiterte US-Zulassung für Libtayo - Regeneron-Aktie dennoch leichter

Es ist die dritte Indikation für die Immuntherapie der beiden Unternehmen in den USA, wie diese mitteilten. Regeneron und Sanofi kooperieren weltweit bei Entwicklung und Vermarktung des Medikamentes.

An der NASDAQ geht es mit den Papieren von Regeneron am Montag in einem schwachen Techmarkt zeitweise um 1,88 Prozent auf 461,52 US-Dollar südwärts.

Dow Jones Newswires

