Johnson & Johnson beantragt Impfstoff-Zulassung bei der WHO - J&J-Aktie schließt leichter

Wie der US-Konzern Johnson & Johnson mitteilte, hat er eine Notfallzulassung bei der Weltgesundheitsorganisation (WHO) beantragt. Eine solche Zulassung von der WHO ermöglicht eine Bereitstellung des Mittels über Covax, einer weltweiten Initiative zur Bereitstellung von Corona-Impfstoffen in armen Ländern.

Der Johnson & Johnson-Impfstoff ist noch nicht zugelassen. Die Genehmigung in den USA wurde am 4. Februar beantragt, in der EU am 15. Februar.

Im Handel an der NYSE verbilligten sich J&J-Papiere bis Handelsende um 1,67 Prozent auf 162,98 US-Dollar.

NEW YORK (Dow Jones)

