Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen heute

Der Bitcoin-Kurs ist am Samstag gefallen. Am Mittag fiel der Bitcoin auf 55.818,97 US-Dollar, nachdem er am Vortag noch bei 55.901,89 US-Dollar gehandelt worden war.

Der Bitcoin Cash-Kurs erhöhte sich auf 723,34 US-Dollar, nachdem er am Vortag bei 720,16 Dollar gelegen hatte.

Der Ethereum-Kurs kletterte auf 2.005,80 US-Dollar. Damit übertraf der Ethereum den Stand vom Vortag von 1.959,55 US-Dollar.

Im Plus präsentiert sich der Litecoin-Kurs. Dieser notiert aktuell bei 240,11 Dollar. Am Vortag hatte der Kurs noch bei 236,92 Dollar gestanden.

Der Ripple-Kurs notiert am Samstag bei 0,5596 US-Dollar. Damit rutschte der Ripple-Kurs unter den Stand vom Vortag von 0,5652 US-Dollar.

Der Cardano-Kurs erhöhte sich auf 1,062 US-Dollar, nachdem er am Vortag bei 0,9289 Dollar gelegen hatte.

Heute fiel der Monero-Kurs auf 272,77 US-Dollar. Damit verringerte sich der Monero-Kurs unter den Stand vom Vortag von 277,26 US-Dollar.

Der IOTA-Kurs präsentiert sich gegenüber dem Vortag mit grünem Vorzeichen. Zuletzt stand der IOTA bei 1,484 Dollar.

Heute pendelte der Verge-Kurs um die 0,0264 US-Dollar-Marke. Damit bewegte sich der Verge-Kurs auf etwa dem gleichen Niveau wie am Vortag, als der Verge 0,0257 US-Dollar kostete.

Mit dem Stellar-Kurs ging es auf 0,5217 US-Dollar aufwärts. Der Kurs hatte am Vortag noch bei 0,5139 US-Dollar gestanden.

Der NEM-Kurs präsentiert sich gegenüber dem Vortag mit grünem Vorzeichen. Zuletzt lag der NEM bei 0,5222 Dollar.

Der Dash-Kurs rangiert bei 325,03 US-Dollar. Am Vortag stand der Dash noch bei 325,94 Dollar.

Der NEO hat zog. Am Mittag zog der NEO-Kurs auf 48,26 US-Dollar an, nachdem er am Vortag noch bei 47,13 US-Dollar notiert hatte.

