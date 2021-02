GO

Heute im Fokus

DAX unter Druck -- Dow startet leichter -- Conti ohne Dividende -- ifo-Index steigt unerwartet -- BioNTech-Vakzin könnte vor Infektionen schützen -- adidas plant Dividende -- Varta, Porsche im Fokus

Goodyear will Cooper übernehmen. Uniper und BayWa schließen Partnerschaft bei LNG-Tankstellen. Rapper Jay-Z and LVMH lassen bei Champagner-JV die Korken knallen. Daten: 94 Prozent weniger Klinikaufenthalte nach erster Impfdosis. Sanofi und GSK starten Phase-2-Studie für Corona-Impfstoff. Studie: Wohneigentum in einigen Städten erschwinglicher geworden. Schaeffler lehnt Aufspaltung ab.