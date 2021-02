Silberpreis im Fokus: Welche Folgen die Attacken haben

€uro am Sonntag

Der Spuk bei Silber scheint vorüber." Diese Einschätzung verkündeten die Analysten der Commerzbank am Mittwochmorgen. Am Tag zuvor stürzte der Preis des Edelmetalls um mehr als acht Prozent ab. Noch zu Wochenbeginn notierte der kleine Bruder des Goldes auf einem Achtjahreshoch von mehr als 30 US-Dollar pro Unze.

Kaum eine Woche hat er gedauert, der Spuk, der durch Beiträge in einem Anlegerforum der Online-Plattform Reddit ausgelöst wurde. Von dort nahm auch der raketenhafte Kursanstieg bei US-Nebenwerten wie GameStop seinen Anfang. Und wie bei der Aktie des Videospielehändlers konnte das Spiel nicht lange gut gehen. Davon waren die Experten rasch überzeugt.

Erstens sind im Vergleich zu US-Small-Caps die Warenterminmärkte deutlich größer, was den Einfluss von Privatanlegern begrenzt. Dazu kommt: "Bei Silber setzen die spekulativen Anleger tendenziell ohnehin auf steigende Preise", so die Commerzbank-Analysten. "Eine fundamental nicht nachvollziehbare Verteuerung würde also eher Verkäufe als Käufe ihrerseits auslösen."

Den sogenannten Short-Spekulanten das Fürchten zu lehren - der Erfolg dieser Attacke war bei Silber also vorn vornherein fraglich. Umso beachtlicher, was die rebellischen Kleinanleger mit ihrer konzertierten Aktion erreicht haben. Innerhalb von zwei Tagen flossen 1.650 Tonnen Silber in den iShares Silver Trust, den weltgrößten ETF für das Edelmetall. "Das ist mehr als es im gesamten dritten Quartal 2020 an Zuflüssen gab", so die Commerzbank-Experten. Daneben gab es zweistellige Kurszuwächse bei Silberminenaktien wie Pan American Silver oder First Majestic. Auch die Nachfrage nach physischem Silber in Form von Barren oder Münzen ging teilweise durch die Decke.

Fundamentaler Rückenwind

Nun, da die Angriffe der Reddit-Trader vorerst verpufft sind, lohnt sich ein zweiter Blick auf Silber. Norman Villamin, Anlagestratege bei der Schweizer Privatbank Union Bancaire Privée, meint: "Im Gegensatz zu den angeschlagenen Unternehmen, die zuvor in die Schusslinie geraten waren, hat der Silbermarkt fundamentalen Rückenwind - zyklische Erholung sowie grüne Investitionsnachfrage -, auf den hin investiert werden sollte, anstatt einfach zu spekulieren." Daneben sind Edelmetalle wie Gold und Silber interessant, um einen gewissen Schutz vor möglichen Verwerfungen im Finanzsystem aufzubauen. Diese Gefahr hat durch die massive Liquiditätsausweitung vonseiten der Zentralbanken stark zugenommen.

Wer in seinem Depot einen gewissen Anteil Silber sehen möchte, kann zum ETC Wisdom Tree Physical Silver (ISIN: DE 000 A0N 62F 2) greifen, der den Preis des Edelmetalls 1:1 widerspiegelt.

