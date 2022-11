10 Fakten - Das Wichtigste zum Wochenstart an der Börse - DAX an Frankfurter Börse vorbörslich im Plus

Der DAX notiert rund eine Stunde vor Handelsstart 0,3 Prozent stärker bei 14.267,00 Punkten.

2. Börsen in Fernost mehrheitlich schwächer

In Tokio verliert der japanische Leitindex Nikkei aktuell (7.12 Uhr MEZ) 0,82 Prozent auf 28.033,05 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland gibt der Shanghai Composite derweil um 0,23 Prozent auf 3.080,14 Einheiten ab. Einzig in Hongkong legt der Hang Seng um 1,51 Prozent auf 17.587,85 Einheiten zu.

3. Gerüchteküche brodelt: 1&1 hat offenbar Interesse an Sky - ProSieben nicht

Die Spekulationen verdichten sich, dass Comcast Sky Deutschland verkaufen will. Zur Nachricht

4. Disney will mithilfe von Einstellungsstopp Kosten sparen

Der Unterhaltungsriese Walt Disney stemmt sich mit umfassenden Einsparungen und einem weitgehenden Einstellungsstopp gegen die zuletzt rasant gestiegenen Kosten. Zur Nachricht

5. EU-Kommission gibt grünes Licht für deutsche Übernahme von GAZPROM Germania

Die EU-Kommission hat die Verstaatlichung einer deutschen Tochter des russischen Energiekonzerns GAZPROM gebilligt. Zur Nachricht

6. Henkel-Vorstand scheidet schon Ende Januar 2023 aus

Jan-Dirk Auris, im Vorstand verantwortlich für den Unternehmensbereich Adhesive Technologies bei Henkel, wird seine Tätigkeit bereits Ende Januar 2023 beenden. Zur Nachricht

7. BioNTech kauft Novartis Produktionsstätte in Singapur ab

Der Impfstoffhersteller BioNTech baut sein weltweites Produktionsnetzwerk mit einer Übernahme in Asien aus. Zur Nachricht

8. Rheinmetall kauft Munitionshersteller Expal Systems in Milliardendeal

Rheinmetall baut das Munitionsgeschäft in Europa mit einer Übernahme aus. Zur Nachricht

9. Ölpreise sinken

Die Ölpreise sind am Montag gefallen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 95,58 US-Dollar. Das waren 41 Cent weniger als am Freitag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 46 Cent auf 88,50 Dollar.

10. Euro fällt

Der Euro ist am Montag gesunken. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung Euro bei 1,0310 US-Dollar gehandelt und damit etwa einen halben Cent tiefer als am Freitagabend.

Bildquellen: Tom Wang / Shutterstock.com