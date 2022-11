DAX vorbörslich fester -- Asiens Börsen mehrheitlich schwächer -- Rheinmetall übernimmt Munitionshersteller in Milliardendeal -- 1&1 hat wohl Interesse an Sky -- FTX, Henkel, Vantage Towers im Fokus

Laut den Strategen von JPMorgan stützt der nachlassende Zins - und Inflationsdruck das Geschehen an den Börsen und sorge für eine Stabilisierung im Tech-Sektor, wie die Deutsche Presse-Agentur schreibt. Corona-Lockerungen in China sorgen ebenfalls für eine gute Stimmung.

Der Handel in Frankfurt dürfte am Montag von leichten Aufschlägen geprägt sein.

Die Zins - und Inflationssorgen lassen etwas nach, darüber hinaus sorgen Lockerungen der strengen Corona-Maßnahmen in China für Unterstützung.

Die europäischen Märkte dürften am Montag hinzugewinnen.

Hoffnungen rund um eine weniger strikte Geldpolitik seitens der US-Notenbank Fed hat die Börsen auch am Freitag höher getragen. Gefragt waren insbesondere Tech-Werte. Des weiteren stützten Meldungen, die strengen Corona-Restriktionen in China würden gelockert.

Der Dow Jones schaffte ein kleines Plus und legte letztlich um 0,10 Prozent auf 33.747,86 Punkte zu, nachdem er den Großteil des Handels zuvor im Minus verbracht hatte. Der NASDAQ Composite zeigte sich hingegen ausgesprochen freundlich und verteuerte sich zum Handelsschluss um 1,88 Prozent auf 11.323,33 Zähler.

Am Freitag bewegten sich die US-Börsen erneut in höhere Regionen.

An den Märkten in Fernost geht es am Montag mehrheitlich abwärts.

In Tokio verliert der japanische Leitindex Nikkei aktuell (7.12 Uhr MEZ) 0,82 Prozent auf 28.033,05 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland gibt der Shanghai Composite derweil um 0,23 Prozent auf 3.080,14 Einheiten ab. Einzig in Hongkong legt der Hang Seng um 1,51 Prozent auf 17.587,85 Einheiten zu.

An den Märkten Asiens kommt es am Montag zu Gewinnmitnahmen. Darüber hinaus werden die Maßnahmen Chinas zur Unterstützung des angeschlagenen Immobiliensektors positiv aufgenommen. Der G20-Gipfel in Bali sorgt unterdessen für wenig Bewegung.

