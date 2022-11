Erholung an Frankfurter Börse geht weiter: DAX springt zum Wochenstart über 14.300-Punkte-Marke

Der DAX steigt bei 14.295,81 Punkten um 0,5 Prozent höher in den ersten Handelstag der neuen Woche ein und zeigt sich aktuell mit einem Plus von 0,63 Prozent auf 14.314,80 Punkte weiter freundlich.Damit befindet sich der deutsche Leitindex auf dem höchsten Kursniveau seit Anfang Juni. Anzeichen der Schwäche sind bislang nicht zu sehen. Befeuert werden die Kurse von der Erwartung, dass die Zinsen in den USA künftig weniger stark steigen.

Zins- und Inflationssorgen lassen etwas nach

Der nachlassende Zins- und Inflationsdruck stütze die Bewertungen und stabilisiere den wachstumsstarken Technologiesektor, hieß es von den Strategen von JPMorgan. Zusätzlich stützten etwas weniger strenge Corona-Maßnahmen in China. Hinzu kamen Medienberichte über geplante, umfangreiche Maßnahmen Chinas, um den kriselnden Immobiliensektor des Landes zu stützen.

Daneben hat EZB-Direktor Fabio Panetta vor einer zu starken geldpolitischen Straffung durch die Europäische Zentralbank (EZB) gewarnt. Panetta sagte bei einer Konferenz in Florenz laut veröffentlichtem Redetext, dass die bisherigen EZB-Zinsanhebungen wegen des Risikos einer Lösung der Inflationserwartungen angemessen gewesen seien. Er fügte aber hinzu: "Solange die Erwartungen verankert bleiben, sollte die Kalibrierung unserer Politik die beispiellose Unsicherheit der Welt nach der Pandemie berücksichtigen."

Wenn die EZB voreilig und fälschlicherweise zu dem Schluss kommen sollte, dass die Angebotsschocks das Produktionspotenzial dauerhaft gedrückt hätten, könnte die EZB die Wirtschaft einer übermäßigen Straffung aussetzen. "Wird dies nicht rasch korrigiert, könnte dies zu einem dauerhaften Produktionsverlust führen, da sich die Produktionskapazitäten an die erheblich und anhaltend niedrigere Nachfrage anpassen", warnte Panetta.

Berichtssaison geht weiter

Daneben hält die laufende Berichtssaison die Anleger weiter in Atem. Allerdings stehen zum Wochenauftakt vor allem Zahlen aus der zweiten Reihe an. So haben unter anderem Vantage Towers, Talanx und pbb ihre Bücher geöffnet.

