DAX zieht an: BMW der Spitze – Eurozone-Arbeitsmarkt bleibt stabil

Der deutsche Leitindex zeigt heute eine leicht positive Bewegung und kann sich nach dem leichten Rücksetzer der Vortage wieder in den grünen Bereich schieben. Während an der Wall Street eine sanfte Gegenbewegung einsetzt, tendieren die asiatischen Märkte durchwachsen: Einige Technologiewerte geben nach, während bestimmte Rohstofftitel an Terrain gewinnen. Insgesamt prägt ein variantenreicher Handelstag das Bild – von leichter Erholung bis hin zu kurzfristigen Gegenwindphasen.

Makroökonomischer Überblick

Arbeitslosenquote Eurozone (11:00 Uhr): Der Arbeitsmarkt bleibt robust, nachdem die Quote stabil blieb und damit die geldpolitischen Erwartungen der EZB untermauert

US-Senat beschließt umfangreiches Steuerpaket (Mittwoch): Der US-Senat verabschiedete ein Steuerpaket, das das Defizit erhöht und Debatten über die Unabhängigkeit der Fed befeuert hat, wodurch globale Staatsanleihenrenditen leicht anstiegen.

EZB-Präsidentin Lagarde spricht (16:15 Uhr)

Meistgehandelte Aktien Überblick

BMW AG: Die Aktie verzeichnete eine starke Erholung und führte das DAX-Ranking am Vormittag mit einem Zuwachs von über drei Prozent an, nachdem europäische Autowerte erneut Rückenwind durch solide US-Absatzzahlen erhielten.

Tesla Inc.: International geriet die E-Mobility-Ikone mit einem Rückgang von rund fünf Prozent unter Druck, nachdem neue Spannungen zwischen Konzernchef Elon Musk und politischen Entscheidungsträgern die Anleger verunsicherten.

Der US-Halbleiterpionier dämpfte die Tech-Rally in Asien mit Kursabschlägen und spiegelte die zurückhaltende Stimmung bei Wachstumswerten wider.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 02.07.2025; 09:46 Uhr;

Optionsscheine

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 02.07.2025; 10:45 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 02.07.2025; 10:45 Uhr;

