Börsenstar auf Rang eins: So viel spendeten die Milliardäre bei den US-Zwischenwahlen

Mehr noch als in den europäischen Ländern verschlingt der aufwendige Wahlkampf in den USA Millionensummen. So wurden bei den Präsidentschafts- und Kongresswahlen 2020 laut "Open Secrets" insgesamt etwa 14 Milliarden US-Dollar für Wahlkampagnen ausgegeben. Der demokratische Kandidat Joe Biden übertraf dabei erstmals die Milliarden-Schallmauer, während der Wahlkampf seines republikanischen Herausforderers Donald Trump eine Summe von 774 Millionen US-Dollar verschlang. Zwar sind die Spendensummen bei den US-Zwischenwahlen traditionell geringer als bei den Präsidentschaftswahlen - aber dennoch zeigen jüngste Daten von "Open Secret", dass sich viele US-Milliardäre erneut sehr großzügig bei der Finanzierung der Wahlkampagnen zeigten.

Dieser Mann spendete über 100 Millionen an die Demokraten

Den "Open Secret"-Informationen zufolge war die US-Investorenlegende George Soros der größte Spender bei den diesjährigen Wahlen. Der 92-Jährige spendete insgesamt einen Betrag von 128,5 Millionen US-Dollar. Dabei ging die gesamte Summe an Kandidaten der Demokratischen Partei, Soros gilt denn auch seit Jahren als ein bekennender Anhänger der Demokraten. Der gebürtige Ungar, der bereits seit 1956 in den USA lebt, wurde durch seine erfolgreiche Spekulation gegen das Britische Pfund am "Schwarzen Mittwoch" (16. September 1992) weltweit bekannt. Laut "Forbes" verfügt Soros aktuell über ein Vermögen von knapp sieben Milliarden US-Dollar, allerdings hat er einen Großteil seines zuvor deutlich höheren Reichtums gespendet. So hat Soros 2017 beispielsweise 17 Milliarden US-Dollar an seine Open Society Foundations-Stiftungen übertragen. Die von Soros geführten Open Society Foundations bilden zusammengenommen die zweitgrößte Stiftung der Welt nach der Bill & Melinda Gates Foundation und unterstützen Zivilbewegungen auf der ganzen Welt, insbesondere in Mittel- und Osteuropa.

Viele Finanzgrößen auf den weiteren Plätzen

Auf den weiteren Rängen der Liste befinden sich weitere wohlbekannte Namen. Während der Zweitplatzierte Richard Uihlein (80,7 Millionen Spendenvolumen ausschließlich an die Republikanische Partei), der milliardenschwerer Besitzer des Logistikunternehmens Uline aus Wisconsin, nur Experten der US-Wirtschaft ein Begriff sein dürfte, ist der Drittplatzierte eine bekannte Börsengröße: Kenneth Griffin. Griffin ist Gründer und CEO des Finanzdienstleistungsunternehmesn Citadel Securities, das als größter Market Maker der Welt bei Millionen von Aktienkäufen beteiligt ist und damit für einen großen Teil der Liquidität an der New Yorker Börse sowie an weiteren Kapitalmärkten sorgt. Griffin ist als einer der treuesten Spender der Republikanischen Partei bekannt. Diesen Ruf bestätigte er auch in diesem Jahr und gab bei den Zwischenwahlen 67 Millionen an republikanische Anwärter auf diverse politische Ämter.

Auf den weiteren Rängen folgen noch viele andere bekannte Unternehmer und Investoren, so wie beispielsweise der CEO der Blackstone Group Stephen Schwarzmann (35,5 Millionen US-Dollar), Risikokapital-Ikone und PayPal-Mitgründer Peter Thiel (32,6 Millionen US-Dollar) oder auch Oracle-Gründer Lawrence Ellison (31,0 Millionen US-Dollar). Alle drei spendeten dabei ausschließlich für die Republikanische Partei, wohingegen der Medienmogul und ehemalige New Yorker Bürgermeister Michael R. Bloomberg (28,3 Millionen US-Dollar) abermals als ein großer Gönner der Demokratischen Partei auftrat.

Milliardäre bevorzugten Republikaner - Frauen dagegen Demokraten

Interessant ist die Verteilung der Spenden je nach Partei. Die "Open Secret"-Liste enthüllt, dass sich die Republikanische Partei unter den Top-Spendern einer höheren Beliebtheit erfreut. Von den 25 größten Gönnern spendeten 17 für die Republikanische Partei und nur acht für die Demokraten. In den Top Ten zeichnet sich ein ähnliches Bild ab: Sieben Männer spendeten hier für die Republikanische Partei und nur drei für Demokraten. Allerdings relativiert sich diese Einsicht bei einer anderen Betrachtung. Von den Spendern, die mehr als 100.000 US-Dollar ihres Vermögens an Wahlkandidaten ausschütten, bevorzugten nämlich 51,76 Prozent demokratische Kandidaten und nur 47,39 Prozent Republikaner.

Bei der Aufteilung nach Geschlechtern tun sich dagegen größere Unterschiede auf: Frauen spendeten deutlich mehr für die Demokratische Partei (591,6 Millionen US-Dollar) als für die Republikaner (369,7 Millionen US-Dollar), während Männer minimal mehr Geld an die Republikanische Partei (912,6 Millionen US-Dollar) als an die Demokraten (910,0 Millionen US-Dollar) gaben.

Bildquellen: cholder / Shutterstock.com, Jan Hanus/iStockphoto