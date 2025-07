PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von PayPal

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von PayPal. Die PayPal-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,2 Prozent im Minus bei 64,49 EUR.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von PayPal gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:41 Uhr ging es um 1,2 Prozent auf 64,49 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die PayPal-Aktie bei 64,10 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 64,52 EUR. Von der PayPal-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 5.595 Stück gehandelt.

Bei 91,14 EUR erreichte der Titel am 04.02.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die PayPal-Aktie damit 29,24 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (48,50 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 24,79 Prozent könnte die PayPal-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024.

Am 29.04.2025 legte PayPal die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,29 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,83 USD je Aktie erzielt worden. PayPal hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7,76 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 7,74 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 29.07.2025 erwartet. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte PayPal möglicherweise am 04.08.2026 präsentieren.

In der PayPal-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 5,10 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur PayPal-Aktie

S&P 500-Papier PayPal-Aktie: So viel hätte eine Investition in PayPal von vor 3 Jahren abgeworfen

Bilanzen: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

S&P 500-Wert PayPal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein PayPal-Investment von vor einem Jahr abgeworfen