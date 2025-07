PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal verzeichnet am Mittag Verluste

PayPal im Blick

Die Aktie von PayPal gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die PayPal-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,2 Prozent im Minus bei 64,52 EUR.

Die PayPal-Aktie wies um 11:37 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 64,52 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die PayPal-Aktie bis auf 64,46 EUR. Mit einem Wert von 64,52 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 2.917 PayPal-Aktien umgesetzt.

Am 04.02.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 91,14 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die PayPal-Aktie 41,26 Prozent zulegen. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 48,50 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 24,83 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte PayPal am 29.04.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,29 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte PayPal ein EPS von 0,83 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7,76 Mrd. USD – ein Plus von 0,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem PayPal 7,74 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

PayPal wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 29.07.2025 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 04.08.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem PayPal-Gewinn in Höhe von 5,10 USD je Aktie aus.

