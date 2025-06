Ratenzahlung

Mit einer neuen Bezahlmethode erweitert PayPal sein Angebot im stationären Handel. Einkäufe lassen sich nun spontan per Smartphone in Raten bezahlen - zu hohen Zinssätzen. Verbraucherschützer schlagen Alarm, und auch für das Unternehmen birgt der Dienst Risiken.

PayPal ermöglicht Ratenzahlung direkt im Laden

Mit der Einführung von "Ratenzahlung To Go" geht PayPal einen Schritt weiter in Richtung alltäglicher Finanzierungslösungen. Statt wie bisher nur online, lassen sich nun auch Einkäufe vor Ort per App finanzieren - kontaktlos über das Smartphone. Möglich sind Beträge zwischen 99 und 10.000 Euro, die in drei bis 24 Monatsraten zurückgezahlt werden können. Der effektive Jahreszins liegt laut Angaben von PayPal zwischen 11,99 und 12,99 Prozent, wie TechBook berichtet.

Wer­bung Wer­bung

Schwelle zur Verschuldung sinkt

Finanzieren mit einem Fingertipp - das klingt bequem, kann aber Folgen haben. Der Dienst ist bewusst niederschwellig gestaltet: Ein Klick in der App, ein NFC-Signal an der Kasse, fertig. Laut TechBook kann dies unter Umständen zu einem Verlust des Überblicks über die persönlichen Finanzen führen. Auf Nachfrage erklärt PayPal gegenüber TechBook aber, dass zur Gewährleistung einer solchen Transaktion erfolgt eine persönliche Bonitätsprüfung. Die Verbraucherzentrale warnt jedoch bei Ratenkäufen generell neben den Zinskonditionen auch vor Sonderzinszahlungen, welche dann anfallen, wenn eine Rate ausgesetzt werden muss. Ein wichtiger Punkt, welcher im Vorhinein von Nutzern individuell geprüft werden sollte.

Ein Geschäftsmodell mit doppelter Kante

Für PayPal ist der Dienst eine neue Möglichkeit, das Geschäft im stationären Handel auszuweiten, inklusive zusätzlicher Einnahmen durch Zinsen. Doch das Modell hat auch Schattenseiten. Sollte die Zahl der Zahlungsausfälle steigen oder der politische Druck in Sachen Verbraucherschutz zunehmen, könnte das Unternehmen in die Kritik geraten. Ein Reputationsschaden wäre für ein Zahlungsunternehmen wie PayPal besonders heikel, Vertrauen zählt hier mehr als bei vielen anderen Geschäftsmodellen.

Redaktion finanzen.net