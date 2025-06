PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Mittwochnachmittag mit Kursabschlägen

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von PayPal gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die PayPal-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,5 Prozent auf 61,11 EUR.

Die PayPal-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr um 1,5 Prozent auf 61,11 EUR ab. In der Spitze fiel die PayPal-Aktie bis auf 61,07 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 61,40 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.845 PayPal-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 04.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 91,14 EUR an. Mit einem Zuwachs von 49,14 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 48,50 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 20,63 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an PayPal-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte PayPal am 29.04.2025 vor. In Sachen EPS wurden 1,31 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte PayPal 0,83 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7,76 Mrd. USD – ein Plus von 0,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem PayPal 7,74 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.07.2025 erfolgen. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von PayPal rechnen Experten am 04.08.2026.

Experten taxieren den PayPal-Gewinn für das Jahr 2025 auf 5,10 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

