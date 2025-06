PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal verliert am Dienstagmittag

PayPal im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von PayPal. Das Papier von PayPal gab in der Tradegate-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,8 Prozent auf 62,03 EUR abwärts.

Die PayPal-Aktie gab im Tradegate-Handel um 11:59 Uhr um 0,8 Prozent auf 62,03 EUR nach. Die PayPal-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 61,90 EUR ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 62,20 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 10.600 PayPal-Aktien umgesetzt.

Am 17.01.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 90,66 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die PayPal-Aktie mit einem Kursplus von 46,16 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 49,60 EUR. Mit einem Kursverlust von 20,05 Prozent würde die PayPal-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 erhielten PayPal-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte PayPal am 29.04.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,31 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,83 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7,76 Mrd. USD – ein Plus von 0,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem PayPal 7,74 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

PayPal wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 29.07.2025 vorlegen. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte PayPal möglicherweise am 04.08.2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 5,10 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur PayPal-Aktie

S&P 500-Papier PayPal-Aktie: So viel Verlust hätte eine PayPal-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

S&P 500-Titel PayPal-Aktie: So viel hätten Anleger an einem PayPal-Investment von vor 3 Jahren verloren

Einführung des digitalen Euro wohl nur unter hohen Kosten möglich