PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal wird am Nachmittag ausgebremst

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von PayPal. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 61,99 EUR.

Die PayPal-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:51 Uhr um 0,3 Prozent auf 61,99 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte PayPal-Aktie bei 61,91 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 62,08 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 7.773 PayPal-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 91,14 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.02.2025). Der derzeitige Kurs der PayPal-Aktie liegt somit 31,98 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 48,50 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der PayPal-Aktie liegt somit 27,81 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Am 29.04.2025 äußerte sich PayPal zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,31 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte PayPal ein EPS von 0,83 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7,76 Mrd. USD – ein Plus von 0,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem PayPal 7,74 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte PayPal am 29.07.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von PayPal rechnen Experten am 04.08.2026.

Experten taxieren den PayPal-Gewinn für das Jahr 2025 auf 5,10 USD je Aktie.

