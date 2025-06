PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal tendiert am Mittag südwärts

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von PayPal. Die PayPal-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 61,70 EUR ab.

Die PayPal-Aktie musste um 11:45 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 61,70 EUR. Das bisherige Tagestief markierte PayPal-Aktie bei 61,40 EUR. Mit einem Wert von 61,40 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 882 PayPal-Aktien umgesetzt.

Am 04.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 91,14 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 47,71 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 48,50 EUR. Derzeit notiert die PayPal-Aktie damit 27,22 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte PayPal am 29.04.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,31 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte PayPal ein EPS von 0,83 USD je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat PayPal in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,19 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 7,76 Mrd. USD im Vergleich zu 7,74 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.07.2025 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 04.08.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass PayPal ein EPS in Höhe von 5,10 USD in den Büchern stehen haben wird.

