PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger trennen sich am Mittwochvormittag vermehrt von PayPal

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von PayPal. Das Papier von PayPal befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,0 Prozent auf 61,40 EUR ab.

Um 09:04 Uhr fiel die PayPal-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,0 Prozent auf 61,40 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte PayPal-Aktie bei 61,40 EUR. Bei 61,40 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 350 PayPal-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.02.2025 bei 91,14 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die PayPal-Aktie derzeit noch 48,44 Prozent Luft nach oben. Bei 48,50 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die PayPal-Aktie derzeit noch 21,01 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass PayPal-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete PayPal 0,000 USD aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte PayPal am 29.04.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,31 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,83 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite hat PayPal im vergangenen Quartal 7,76 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,19 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte PayPal 7,74 Mrd. USD umsetzen können.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.07.2025 veröffentlicht. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können PayPal-Anleger Experten zufolge am 04.08.2026 werfen.

In der PayPal-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 5,10 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

