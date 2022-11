Vorbereitungen angelaufen: Tesla will Grünheider Gigafactory vergrößern

Aktien in diesem Artikel Tesla 189,24 EUR

• Tesla strebt Erhöhung der Produktionskapazität an• Standorterweiterung erfordert Rodungen• Tesla setzt auf Wirtschaftsstandort Brandenburg

Tesla weitet Produktion aus

Im März wurde in Grünheide die erste Tesla-Fabrik in Deutschland in Betrieb genommen. Europaweit ist es der einzige Standort, an dem sowohl Batteriezellen als auch Elektrofahrzeuge hergestellt werden. Für die erste Ausbaustufe der Produktionsstätte wurde eine Kapazität von 500.000 Fahrzeugfertigungen jährlich genehmigt. Laut offiziellen Mitteilungen des Unternehmens werden mittlerweile etwa 2.000 E-Autos vom Typ Model Y wöchentlich fertiggestellt. Bis zum ersten Quartal des Jahres 2023 sollen es 5.000 Fahrzeuge pro Woche sein, berichtet der rbb mit Verweis auf die Deutsche Presse-Agentur. Tesla strebe langfristig eine weitere Erhöhung der Produktionskapazitäten an.

Rodungen zur Erweiterung Anlage

Die ersten Maßnahmen für einen dafür notwendigen Ausbau des Standortes sind nach Angaben von Teslamag bereits angelaufen. So habe Tesla mit der Rodung einer 70 Hektar großen Waldfläche auf dem nördlichen Teil des Werksgeländes begonnen. Tesla wolle damit die Baustelleninfrastruktur zentralisieren und Platz schaffen für zusätzliche Bauten. Eine neue Genehmigung für die Fällung des Kiefernwaldes sei laut Unternehmensangaben nicht notwendig. Unabhängig von den aktuellen Rodungsarbeiten soll östlich der aktuellen Produktionsstätte ein etwa 100 Hektar großes Logistik-Zentrum erbaut werden, einen konkreten Bebauungsplan dafür gebe es jedoch bisher nicht.

Zuspruch von Landesregierung - Naturschützer kritisieren das Projekt

Die Landesregierung Brandenburgs unterstützt die Pläne zum Ausbau der Gigafactory. So sei Tesla bereits jetzt "größter industrieller Arbeitgeber und Ausbilder Brandenburgs", betont Wirtschaftsminister Jörg Steinbach auf Twitter.

Ich freue mich, dass es bei @Tesla weitergeht.Dies ist ein gutes Zeichen: Tesla setzt auf Brandenburg. Unser Land entwickelt sich zu einem Ort moderner Mobilität. Tesla hat als bereits größter industrieller Arbeitgeber und Ausbilder Brandenburgs einen entscheidenden Anteil daran. pic.twitter.com/tn5BxFUKMt - Jörg Steinbach (@joergstb) October 28, 2022

Aktuell beschäftigt Tesla am Standort Grünheide bereits 7.000 Mitarbeiter, geplant sind offenbar weitere 12.000 Arbeitsplätze. Mit einem Ausbau der Produktionsstätte würde sich die Anzahl der Beschäftigten weiter erhöhen. Umweltschützer hingegen kritisieren die geplante Erweiterung. Tesla beherrsche die aktuelle Produktion nicht und es gebe "immer wieder Störungen im Betriebsablauf auf, die eine Gefahr für Mensch und Umwelt darstellen", so der Verein für Natur und Landschaft in Brandenburg laut rbb.

N. Lorenz / Redaktion finanzen.net

