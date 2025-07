Freundlicher Handel: NASDAQ Composite schlussendlich stärker

Kursverlauf

Der NASDAQ Composite machte am vierten Tag der Woche Gewinne.

Zum Handelsschluss stand im NASDAQ-Handel ein Plus von 1,02 Prozent auf 20.601,10 Punkte an der NASDAQ Composite-Kurstafel. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,513 Prozent auf 20.497,66 Punkte an der Kurstafel, nach 20.393,13 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der NASDAQ Composite bei 20.480,22 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 20.624,51 Punkten.

So bewegt sich der NASDAQ Composite auf Jahressicht

Auf Wochensicht gewann der NASDAQ Composite bereits um 1,18 Prozent. Noch vor einem Monat, am 03.06.2025, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 19.398,96 Punkten. Der NASDAQ Composite lag noch vor drei Monaten, am 03.04.2025, bei 16.550,61 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 03.07.2024, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 18.188,30 Punkten auf.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2025 bereits um 6,85 Prozent zu. Der NASDAQ Composite verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 20.624,51 Punkten. Bei 14.784,03 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Liste

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell Dorel Industries (+ 8,59 Prozent auf 1,20 USD), Lifetime Brands (+ 6,68 Prozent auf 5,43 USD), Ballard Power (+ 5,99 Prozent auf 1,77 USD), Peoples Bancorp of North Carolina (+ 5,84 Prozent auf 31,74 USD) und TTM Technologies (+ 5,41 Prozent auf 44,02 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind derweil Volvo (B) (-5,85 Prozent auf 28,10 USD), Harvard Bioscience (-3,51 Prozent auf 0,45 USD), Nissan Motor (-3,49 Prozent auf 2,38 USD), Nortech Systems (-3,41 Prozent auf 8,79 USD) und Astro-Med (-3,21 Prozent auf 12,07 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NASDAQ 35.863.211 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,252 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Aktien

Unter den NASDAQ Composite-Aktien verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Park-Ohio-Aktie mit 5,79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Alliance Resource Partners LP-Aktie bietet Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,52 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net