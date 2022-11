Merck-Aktie an DAX-Spitze - Bank of America empfiehlt zum Kauf

Der Chemie- und Pharmakonzern hob sich mit einem Anstieg via XETRA von zeitweise 5,02 Prozent auf 184,15 Euro positiv ab vom DAX und der Gesundheitsbranche, die mit der Ausnahme von Roche und Morphosys allgemein gefragt war. Die Merck -Titel erreichten das höchste Niveau seit drei Monaten. Sachin Jain von der US-Bank stufte sie auf "Buy" hoch, mit einem Kursziel von 215 Euro. Aktuell verspricht dies noch ein Kurspotenzial von fast 17 Prozent.

In der Pharmabranche mussten die Kooperationspartner Roche und MorphoSys eine herbe Schlappe einstecken bei der Entwicklung eines Alzheimer-Mittels, andere Branchenwerte wie Merck waren aber rege gefragt. Jain ist in seiner Studie nun optimistischer für die Pharma-Pipeline der Darmstädter, die bislang am Markt als dürftig wahrgenommen werde. Er glaubt, dass das Multiple-Sklerose-Mittel Evobrutinib zum "Game Changer" werden könnte. Phase-III-Studiendaten dazu würden spät im kommenden Jahr erwartet. Die Aktie sei attraktiv bewertet. Auch Übernahmen könnten als Kurstreiber nicht ausgeschlossen werden.

/tih/mis

FRANKFURT (dpa-AFX Broker)

Bildquellen: Merck KGaA