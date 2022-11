US-Produktsicherheitsbehörde: Teslas Spielzeug-Cyberquad wird zurückgerufen

• Cyberquad for Kids kam 2021 auf den Markt• Cyberquad entspricht nicht den Bundessicherheitsnormen und wird zurückgerufen• Hersteller garantiert volle Kostenerstattung

Nachdem der Cybertruck und das Cyberquad noch etwas auch sich warten lassen, hielt zumindest für das Tesla-Quad ein Platzhalter her. Im Dezember 2021 kündigte Tesla-Design-Chef Franz von Holzhausen über Twitter den Verkaufsstart vom Cyberquad für Kinder an.

Out riding with the kids on the Cyberquads! So much fun for kids and adults! @tesla pic.twitter.com/gq23GWsiDk