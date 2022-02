10 wichtige Fakten: Das sollten Sie am Donnerstag an der Börse wissen

Der DAX bewegt sich vor dem Ertönen der Startglocke im Plus.

2. Börsen in Fernost uneinheitlich

Der japanische Leitindex Nikkei steht 0,42 Prozent im Plus bei 27.696,08 Punkten. Auf dem chinesischen Festland verliert der Shanghai Composite 0,13 Prozent auf 3.475,47 Einheiten, während der Hang Seng in Hongkong um 0,14 Prozent auf 24.796,09 Zähler zurückgeht. (7.25 Uhr MEZ)

3. thyssenkrupp-Aktie: thyssenkrupp schneidet besser ab als erwartet

Der Stahl- und Industriekonzern thyssenkrupp ist robust in das neue Geschäftsjahr gestartet. Zur Nachricht

4. Siemens-Aktie: Siemens liegt zum Jahresauftakt über den Erwartungen

Der Technologiekonzern Siemens hat einen robusten Jahresauftakt verzeichnet. Zur Nachricht

5. Uber macht überraschend Gewinn

Der Fahrdienstleister Uber hat seine Bücher geöffnet Zur Nachricht

6. Disney steigert Umsatz und Ergebnis deutlich

Mit Spannung hatten Anleger auf die Zahlen des Entertainment-Riesen Disney gewartet. Zur Nachricht

7. Deutsche Börse-Aktie: Deutsche Börse steigert Erlöse und Ergebnis deutlich - Jahresziele erreicht

Die Deutsche Börse ist im Schlussquartal 2021 kräftig gewachsen. Sowohl mit den Nettoerlösen als auch den Ergebnissen ging es deutlich nach oben. Zur Nachricht

8. Bilfinger-Aktie: Bilfinger verdient deutlich mehr

Die konjunkturelle Erholung hat dem Industriedienstleister Bilfinger im Gesamtjahr 2021 ein Gewinnplus beschert. Zur Nachricht

9. Bechtle-Aktie: Bechtle steigert Gewinn deutlich - trotz Lieferengpässen

Der IT-Dienstleister Bechtle hat seinen Umsatz vergangenes Jahr trotz "erheblicher Lieferprobleme" leicht und den Gewinn deutlich gesteigert. Zur Nachricht

10. Euro hält sich vor US-Inflationszahlen über 1,14 US-Dollar

Der Euro hat sich am Donnerstag über 1,14 US-Dollar behauptet. Am Morgen notierte die Gemeinschaftswährung bei 1,1422 Dollar und damit in etwa auf dem Niveau vom Vorabend.

