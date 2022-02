DAX in Grün -- Börsen in Fernost uneinheitlich -- thyssenkrupp schneidet besser ab als erwartet -- Siemens liegt über den Erwartungen -- Deutsche Börse, Disney, Uber im Fokus

Werbung

Der deutsche Aktienmarkt bewegt sich am Donnerstag stärker. Der DAX begann die Sitzung 0,74 Prozent fester bei 15.597,06 Punkten und verbleibt dann in der Gewinnzone. Der TecDAX notierte zum Start kaum verändert. Im weiteren Verlauf wagt er sich nicht aus dem Minus hervor. Anleger dürften sich jedoch mehrheitlich zurückhalten, da im Tagesverlauf Inflationsdaten aus den USA anstehen, die Impulse geben könnten. "Die Märkte rechnen mit einem Anstieg der Jahresrate auf 7,2 Prozent", so Analyst Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners laut der Deutschen Presse-Agentur. "Jeder niedrigere Wert dürfte am Markt mit großer Erleichterung aufgenommen werden. Ein höherer Wert wiederum würde die Zinswende noch stärker als bisher in den Fokus rücken." An Quartalszahlen stehen unter anderem Siemens, thyssenkrupp, Deutsche Börse und Bilfinger auf der Agenda. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





An den europäischen Aktienmärkten geht es zur Wochenmitte aufwärts. Der EuroSTOXX 50 bewegte sich zum Handelsstart auf grünem Terrain. Anschließend legt er weiter zu. Größere Ausschläge dürften jedoch vor der Veröffentlichung von US-Inflationsdate im Tagesverlauf ausbleiben. Impulse könnte aber weiterhin die Bilanzsaison liefern. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken