Tesla-Aktie gibt nach: Massenrückruf bei Tesla wegen zu leiser Fußgänger-Warnung und Klage von Kalifornien

Dieses Mal muss Tesla bei rund 578.000 Fahrzeugen der Modelle S, X, Y und 3 in den USA die Software für Warngeräusche in Ordnung bringen. Die US-Verkehrssicherheitsbehörde NHTSA erklärte am Donnerstag, die akustische Warnung über einen externen Lautsprecher könne übertönt werden. Elektroautos müssen in den USA bei Fahrten bis zu 30 Stundenkilometern Geschwindigkeit Fußgängern ein hörbares Warnsignal geben, da sie im Unterschied zu Verbrennerautos bei geringem Tempo geräuschlos fahren. Die individuell einstellbare "Boombox" erfülle die gesetzlichen Sicherheitsanforderungen nicht, erklärte die Behörde. Dem Unternehmen seien keine Unfälle im Zusammenhang mit der Funktion bekannt, erklärte Tesla.

Tesla musste in den Vereinigten Staaten in den vergangenen vier Monaten zehn Rückrufe einleiten. Bei den meisten ging es um Software-Probleme, die über Updates behoben werden können. So kam es zu Fehlern beim Abtauen der Windschutzscheibe. Es drohte ein Ausfall des Warnsignals beim Fahren ohne Sicherheitsgurt, und auch beim Bremsen war auf die Software kein Verlass.

Kalifornien reicht Klage gegen Tesla ein

Der US-Bundesstaat Kalifornien hat eine Klage gegen den Elektroautobauer Tesla wegen angeblicher Diskriminierung schwarzer Mitarbeiter eingereicht. In Teslas Autofabrik in Fremont herrsche ein rassistisches Arbeitsumfeld, teilte die Aufsichtsbehörde Department of Fair Employment and Housing (DFEH) am Donnerstag mit. Schwarze würden dort belästigt, schikaniert und angefeindet.

Tesla bezeichnete die Klage im Firmenblog bereits vorab als "fehlgeleitet". Der Konzern lehne jegliche Form von Diskriminierung ab und greife bei Rassismus durch. Doch laut DFEH sind die Probleme in Fremont weit verbreitet. Die Behörde habe Hunderte von Beschwerden von Beschäftigten erhalten. Ein schwarzer Mitarbeiter habe angegeben, 50 bis 100 Mal täglich rassistische Beleidigungen zu hören.

Die Tesla-Aktie verlor im US-Handel 2,95 Prozent auf 904,55 US-Dollar.

