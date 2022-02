Mercedes-Aktie schwächer: Mercedes-Betriebsratschef kritisiert Sparprogramm

Lümali sagte dem Internet-Portal "Business Insider": "Ich stelle fest: Die Kopfzahl wurde verringert, die Prozesse wurden nicht entsprechend angepasst. Wir bleiben bei unserer Aussage: Kosten schrubben alleine ist keine Strategie!" Es müssten Strukturen und Prozesse optimiert werden.

Der Mercedes-Benz-Vorstand will die Personaldecke im Konzern stark reduzieren. Eine Mercedes-Sprecherin nannte am Donnerstag in Stuttgart auf Anfrage aber keine konkrete Anzahl von Stellen, die im Zuge des Sparprogramms gestrichen werden sollen. Lümali sagte laut "Business Insider" weiter: "Die Leidtragenden sind die Mitarbeiter. Die Kolleginnen und Kollegen in den Werken, egal ob Montage oder Powertrain, sind bis zum Anschlag beschäftigt - sofern die Lieferketten halten. Die Gleitzeitkonten der Angestellten quellen geradezu über."

Der Betriebsratschef fordert nicht nur einen Stopp des Sparprogramms, er geht noch einen Schritt weiter: "Am Standort Sindelfingen werden wir jetzt die Forderung stellen, eine signifikant hohe Zahl an Zeitarbeitskräften zu übernehmen. Wir wollen den Kolleginnen und Kollegen eine Zukunftsperspektive am Standort bieten."

Mercedes-Aktien fallen via XETRA daraufhin zeitweise um 0,47 Prozent auf 70,21 Euro.

