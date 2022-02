Bayer-Aktie profitiert: Bayer-Medikament Asundexian erhält Fast-Track-Status der FDA

Aktien in diesem Artikel Bayer 54,50 EUR

2,08% Charts

News

Analysen

Wie der DAX -Konzern Bayer mitteilte, hat Asundexian von der FDA den Fast-Track-Status für den potenziellen Einsatz zur Sekundärprävention bei Patienten mit nicht-kardioembolischem ischämischem Schlaganfall erhalten.

Asundexian befindet sich derzeit neben dem genannten noch in zwei weiteren Anwendungsgebieten - Schlaganfallprävention bei Vorhofflimmern (Herzrhythmusstörung) sowie kürzlich aufgetretenem Herzinfarkt - in klinischen Studien der Phase II entweder als eigenständige Therapie oder in Kombination mit einer Thrombozytenaggregationshemmung.

Der Fast-Track-Status soll die Entwicklung sowie die Überprüfung von Arzneimittelkandidaten erleichtern und beschleunigen, um schwere Erkrankungen behandeln und ungedeckten medizinischen Bedarf decken zu können.

Bayer-Aktien gewinnen im XETRA-Handel zeitweise 2,83 Prozent auf 54,81 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Bayer Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Bayer Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Hebel KO Emittent Laufzeit Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Bayer

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com, Bayer