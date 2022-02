Bayer-Aktie: Bayer ernennt Christine Roth zur Chefin der Sparte Oncology

Aktien in diesem Artikel Bayer 53,06 EUR

-1,10% Charts

News

Analysen

Sie berichtet an Bayer -Vorstandsmitglied Stefan Oelrich, wie der Konzern mitteilte. Sie wird ferner Mitglied im Executive Committee der Division Pharmaceuticals und ihren Sitz in Whippany, New Jersey, USA haben. Sie wechselt zu Bayer vom Unternehmen Glaxosmithkline, bei dem sie für den Bereich Global Oncology Therapy Area verantwortlich war.

Bei Bayer folgt Roth auf Robert LaCaze, der das Unternehmen verlassen wird, um sich anderen Aufgaben zuzuwenden.

FRANKFURT (Dow Jones)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Bayer Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Bayer Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Hebel KO Emittent Laufzeit Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Bayer

Bildquellen: Bayer, 360b / Shutterstock.com